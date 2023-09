Buono sconto Amazon fino al 17 settembre, ma non per tutti: requisiti e come ottenerlo

Fino al 17 settembre sarà possibile accedere ad un buono sconto Amazon. Questo però non è dedicato a tutti gli utenti: cosa bisogna sapere.

Amazon continua a stupire tutti ed adesso è pronto a regalare un buono sconto per una determinata categoria di utenti. Potranno accedere al vantaggio tutti coloro che rispettano dei determinati requisiti. Andiamo quindi a scoprire come sarà possibile ottenere l’incredibile coupon.

Il servizio di e-commerce più popolare al mondo ad oggi è sicuramente Amazon, che continua ad essere davvero amato dai suoi clienti. Specie coloro che sono in possesso di un abbonamento Prime potranno accedere sempre alla consegna gratuita ed in un giorno di tutti i prodotti presenti per lo store. All’interno del sito ufficiale infatti sarà possibile trovare qualsiasi tipo di prodotto, dai libri agli alimenti, fino ad accessori di ogni tipo. La comodità dell’utilizzare Amazon è quella che si tratta di un negozio sempre aperto.

In questo modo sarà possibile compiere acquisti in qualsiasi momento della giornata senza doversi spostare di casa. Adesso però Amazon è pronta a dimostrare come ci tenga ai propri utenti ed è per questo motivo che è pronto a lanciare la possibilità di utilizzare un buono sconto dal valore di 5 euro. Questa promozione sarà disponibile fino al prossimo 17 settembre, ma non tutti gli utenti potranno accederci. Andiamo quindi a vedere cosa bisogna sapere sull’ultimo bonus proposto da Amazon.

Amazon regala un buono sconto da 5 euro, hai tempo fino al 17 settembre: cosa bisogna sapere

Adesso Amazon è quindi pronta a regalare ad alcuni utenti la possibilità di accedere ad un buono sconto dal valore di 5 euro. Questo piccolo sconto di Amazon potrà essere ricevuto solo tramite invito per tutti gli utenti che sono stati informati tramite email, pubblicità mirata sul sito ufficiale oppure attraverso una notifica push arrivata sul proprio dispositivo. Per avere maggiori possibilità di riceverla dovrete aver scaricato l’app sullo store digitale.

All’interno dell’annuncio Amazon indica ad alcuni utenti la possibilità di visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina. Questa fetta di utenza potrà quindi beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei di almeno 15€ dal 5 settembre 2023 al 17 settembre 2023.

Sulla pagina ufficiale di Amazon sarò possibile conoscere in dettaglio la nuova promozione. Se volete scoprire se siete idoneo però dovreste sbrigarvi visto che per accedere al possibile bonus c’è tempo fino al 17 settembre 2023. Una volta ricevuto da Amazon il buono sconto di cinque euro sarà possibile utilizzarlo su tutti gli ordini da almeno 15 euro.