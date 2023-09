Bonus auto nuova, prezzi scontati per questi lavoratori: ecco i requisiti da rispettare

In queste ore è spuntato un bonus auto nuova per alcuni lavoratori. Ci sono dei requisiti che bisogna rispettare: scopriamo quali sono.

In queste ore una categoria di cittadini italiani può tornare ad esultare, specie se è alla ricerca di una nuova auto da comprare. Infatti è in arrivo un bonus dedicato soprattutto ad alcuni lavoratori. Prima di accedere al sussidio però ci sono dei requisiti da rispettare, andiamo a scoprire quali sono e cosa bisogna sapere.

In un periodo di crisi come quello che sta vivendo l’Italia nell’ultimo anno è difficile pensare all’acquisto di un auto nuova, rispetto ad un modello più usato. Infatti i cittadini sono vittima del carovita, con prezzi dei carburanti e dell’energia alle stelle e nel complesso dei costi maggiori in quelle che sono le spese quotidiane. Seppure l’attuale Governo voleva distaccarsi dalla politica dei bonus, questi sono stati indispensabili per permettere alle famiglie italiane di andare avanti.

Una situazione complicata che ha colpito anche il rientro a scuola degli studenti, visto che a schizzare in aria sono anche i prezzi di cancelleria e libri di testo. Nonostante lo scenario non sia del tutto roseo, però, c’è una categoria di lavoratori che può comunque essere positivo specie se è alla ricerca di un auto nuova. A rendersi protagonista di questa iniziativa è la rete di vendita italiana del gruppo Stellantis grazie alla promozione Bonus Impresa, in grado di supportare coloro che utilizzano l’auto per lavoro.

Bonus auto nuova, questi lavoratori possono esultare: l’ultima promozione

Questo nuovo sussidio per i cittadini che utilizzano l’auto per lavoro arriva grazie a Bonus Impresa, ad aziende e liberi professionisti con Partita IVA. Per loro infatti vengono promossi dei prezzi agevolati per l’acquisto di auto di vari marchi prestigiosi del gruppo Stellantis, come: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Sarà possibile accedere a questa iniziativa fino al prossime 31 dicembre 2023, con un plafond complessivo di sconti pari a 40 milioni di euro.

L’iniziativa sta trovando un grande successo grazie alla sua trasparenza e semplicità. Per fruirne basterà accedere al portale dedicato Bonus Impresa (www.bonusimpresa.it). All’interno sarà possibile selezionare il brand ed il modello di interesse per conoscere a quanto ammonta la promozione. Una volta reperite tutte queste notizie non dovrete fare altro che scaricare il coupon da presentare in concessionaria.

Il nuovo bonus non è vincolato a nessuna condizione specifica e e per questo motivo non viene richiesta permuta o rottamazione della vecchia automobile in possesso. Sarà possibile applicarlo anche su quelle vetture che non sono in stock ed a questa potranno essere aggiunti anche gli incentivi statali. Per ulteriori informazioni sarà sempre possibile consultare il portale dedicato Bonus Impresa.