Affitto con riscatto, quando conviene e come funziona

L’affitto con riscatto è una delle tante opportunità per acquistare una casa. Ecco quando è opportuno farlo.

Quando si arriva a un certo punto della vita, si desidera maggiore stabilità e acquistare una casa diventa una priorità.

La casa è una sicurezza, il proprio rifugio, ed è importante sapere di poterne averne solo propria, senza dover pagare l’affitto ogni mese. Ma negli ultimi anni, acquistare una casa è diventato davvero difficile, in particolare per chi non ha liquidità.

E per ottenere un mutuo, ci vogliono moltissime garanzie, gli interessi sono elevati e spesso le banche non lo concedono, e la soluzione più pratica è quella di comprare casa tramite il metodo dell’affitto con riscatto.

Questa modalità di acquisto di una casa consiste nell’usufruire di un immobile, che poi, come d’accordo con il venditore, potrà essere riscattato.

Affitto con riscatto: come funziona e quali sono i tipi di contratto

Il contratto di affitto con riscatto, nel dettaglio, permette all’affittuario di usufruire di una casa in affitto su cui, eventualmente, può esercitare un diritto all’acquisto.

Di solito, l’affitto è più elevato perché comprende un acconto su quello che sarà il prezzo finale di vendita. Se dopo il periodo di affitto, l’affittuario desidera comprare la casa, dovrà pagare un riscatto finale.

I contratti di affitto con riscatto possono essere diversi. Alcuni, sono con diritto all’acquisto, ossia il venditore è vincolato alla vendita della casa, mentre l’inquilino può stabilire se una volta scaduto il contratto di affitto, vuole o no comprarlo.

Oppure, si può optare per un patto di vendita futura, e qui l’affittuario ha il vincolo di acquisto. Se poi decide di non acquistarlo più, le quote date come anticipo sul prezzo di vendita le trattiene il padrone in quanto indennizzo.

Infine, con riserva di proprietà, e cioè quando l’affittuario paga l’ultimo canone di affitto e diventa così proprietario della casa. Se però l’affittuario è inadempiente, il proprietario può chiedere di risolvere il contratto e riprendersi l’immobile.

L’affitto con riscatto, comunque, è in genere fatto con la prima modalità, quindi un contratto che prevede la possibilità di acquistare e non l’obbligo di comprare, più in là, la casa.

Questo modo di acquistare casa conviene per chi vuole comprare un immobile ma non ha liquidità nell’immediato o non ha tutte le garanzie che ci vogliono per avere un mutuo.