Università, tutti i bonus in vigore per poter risparmiare sulle spese

Esistono davvero moltissime opportunità per risparmiare sulle spese dell’Università. Ecco quali sono tutti i bonus in vigore.

Andare all’Università e compiere studi specialistici è un diritto garantito nel nostro Paese. Tuttavia – inutile nascondercelo – frequentare le facoltà, qualsiasi esse siano, rappresenta una spesa importante.

Ma non tutti sanno che lo Stato italiano, grazie al proprio sistema di welfare, permette di sostenere le famiglie in cui vi sono uno o più membri che decidono di frequentare questi istituti. Vediamo quindi insieme quali sono tutti i bonus in vigore per poter risparmiare sulle spese dell’Università.

Risparmiare sulle spese dell’Università si può. Ecco tutti i bonus in vigore

Tra poche settimane, dopo quello scolastico, inizierà un nuovo anno universitario per tutte le facoltà italiane. Molti cittadini che hanno scelto di iscriversi ad un corso di studio sanno bene che questo rappresenterà delle spese, ma esistono molti bonus che permettono di risparmiare e ridurre notevolmente i costi, soprattutto per gli studenti fuorisede.

Una delle prime misure è quella che permette di acquistare i libri di testo. Si tratta del bonus libri scuola 2023-2024 e viene erogato dallo stato sotto forma di rimborso, voucher o addirittura denaro. Tuttavia, questo viene rivolto agli studenti di scuole medie e superiori (ma può rivelarsi utile per quelle famiglie in cui vi sono studenti universitari, in modo da risparmiare almeno su uno dei figli). Per chi va all’università c’è la possibilità di detrarre le spese per l’affitto per chi è fuorisede. Si tratta di un’agevolazione di cui si potrà usufruire nel momento della compilazione del modello 730. In questi casi viene riconosciuta una detrazione per un massimo di 2.633 euro di spesa, con un recupero a titolo di rimborso Irpef di circa 500 euro. Molto utile anche il Bonus trasporti 2023, che permette di risparmiare sull’acquisto di abbonamenti dei mezzi fino ad un massimo di 60 euro.

I giovani che compiono 18 anni di età, inoltre, possono usufruire anche del bonus cultura, il quale consiste in una somma di 500 euro spendibile per acquistare prodotti e servizi culturali. Gli studenti universitari potranno risparmiare sulle spese grazie anche all’esonero totale della retta per l’iscrizione. Il “Bonus Università” è infatti rivolto a quegli studenti con Isee non superiore a 22.000 euro. Questi possono anche usufruire dell’esonero parziale, se l’Isee fosse superiore a 22.000 euro, ma non dovrà comunque superare i 30.000 euro. Infine, è prevista anche l’erogazione della carta “IoStudio” del Miur, la quale consente agli studenti di usufruire di numerose agevolazioni.