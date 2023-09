L’Intelligenza Artificiale li fa ricchi: sapete quanto guadagna un ingegnere specializzato in IA?

Gli stipendi per gli ingegneri dell’Intelligenza Artificiale variano a seconda dell’esperienza e della specializzazione. Scopriamo quanto guadagnano.

L’Ingegnere dell’Intelligenza Artificiale può lavorare in molti settori di attività. L’Intelligenza Artificiale, infatti, è sempre più presente nella nostra vita quotidiana e molte aziende hanno bisogno di specialisti per sviluppare soluzioni innovative.

Tra i settori con la maggiore richiesta figurano:

Salute : l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per migliorare la diagnostica, la ricerca medica, la gestione dei dati dei pazienti, ecc.

: l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per migliorare la diagnostica, la ricerca medica, la gestione dei dati dei pazienti, ecc. Finanza : l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per l’analisi dei dati finanziari, la gestione del rischio, il rilevamento delle frodi, ecc.

: l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per l’analisi dei dati finanziari, la gestione del rischio, il rilevamento delle frodi, ecc. Industria: l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per l’ottimizzazione dei processi produttivi, manutenzione predittiva, robotica, ecc.

l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per l’ottimizzazione dei processi produttivi, manutenzione predittiva, robotica, ecc. Trasporti: l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per la gestione del traffico, la guida autonoma, la logistica, ecc.

Molte aziende stanno assumendo ingegneri di Intelligenza Artificiale: Google, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook, Tesla, Airbus, Sanofi, Thales, Orange, etc. È possibile trovare offerte di lavoro per questa posizione anche su siti specializzati. È importante notare che molte PMI e startup cercano anche specialisti di IA per sviluppare soluzioni innovative.

L’Intelligenza Artificiale li fa ricchi: qual è il percorso di carriera da seguire

I percorsi di carriera per un ingegnere dell’intelligenza artificiale sono numerosi e vari. Innanzitutto è possibile diventare project manager di Intelligenza Artificiale, occupandosi della gestione di progetti su larga scala e supervisionando un team di ingegneri. Questo sbocco di carriera ti consente di sviluppare capacità di gestione dei progetti e di leadership.

È anche possibile specializzarsi in un’area particolare dell’intelligenza artificiale, come il riconoscimento vocale, la visione artificiale o l’elaborazione del linguaggio naturale. Questa specializzazione ti consente di diventare un esperto in un campo specifico e di lavorare su progetti innovativi e complessi.

Infine, un ingegnere dell’intelligenza artificiale può anche accedere a posizioni dirigenziali, come direttore della ricerca e sviluppo o direttore tecnico. Queste posizioni consentono di prendere decisioni strategiche per l’azienda e di partecipare attivamente alla definizione della visione a lungo termine.

Insomma, i percorsi di carriera per un ingegnere dell’intelligenza artificiale sono numerosi e offrono numerose opportunità di sviluppo professionale.

Di fatto un ingegnere dell’intelligenza artificiale è un professionista che progetta, sviluppa e implementa sistemi informatici in grado di simulare l’intelligenza umana. Per diventare un ingegnere dell’intelligenza artificiale, le competenze richieste includono un forte background in matematica, informatica e statistica, nonché la capacità di risolvere problemi complessi e di lavorare in gruppo.

In media, un ingegnere entry-level può aspettarsi uno stipendio annuo lordo compreso tra 35.000 e 45.000 euro. Con l’esperienza lo stipendio può arrivare fino a 80.000 euro annui. A livello internazionale, gli stipendi degli ingegneri dell’intelligenza artificiale sono generalmente più alti che in Italia.

Negli Stati Uniti, ad esempio, un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale può guadagnare in media tra i 100.000 e i 150.000 dollari all’anno.