Bolletta, questi sono i 5 veri segreti che nessuno ti dice per dimezzarla efficacemente

Quest’anno i prezzi dell’elettricità sono aumentanti vertiginosamente. Diversi consigli possono aiutarti a risparmiare sulla bolletta elettrica.

Per ridurre i consumi giornalieri e la bolletta energetica occorre adottare delle soluzioni preventive. Come? Adottando scelte consapevoli e imparando a riconoscere gli sprechi che fanno, silenziosamente, lievitare i costi da sostenere per l’energia elettrica.

Innanzitutto è opportuno scegliere un metodo di riscaldamento efficiente e mantenerlo regolarmente. Imparare ad utilizzare correttamente la propria attrezzatura e gli elettrodomestici che ci aiutano nelle attività di vita quotidiana.

Adottare i gesti giusti e ridurre il riscaldamento per evitare dispersioni di calore fa un’enorme differenza sui consumi. Così come scegli bene l’alloggio o isolalo adeguatamente, con un cappotto termico e delle finestre di ultima generazione, ad esempio. Ma ci sono anche altre cose che puoi mettere in pratica per abbattere in maniera consistente i consumi.

Risparmiare sulla bolletta: consigli utili per un grande vantaggio economico

Per abbattere i costi annuali in bolletta è importante concentrarsi su un numero limitato di apparecchi elettrici, scegliendo sempre quelli che appartengono a classi energetiche alte. Quando non vengono utilizzati è sufficiente spegnere i dispositivi.

Una grande meno la possiamo ottenere con il programmatore: una piccola scatola che vi permette di programmare l’accensione e lo spegnimento dei vostri elettrodomestici. In questo modo si evita di lasciarli in stand-by, che può rappresentare fino all’11% del consumo totale di una famiglia. Investi in un programmatore per le tue apparecchiature ad alto consumo energetico come il riscladamento, la televisione o anche il computer.

Oltre a fare un gesto per il pianeta, puoi ridurre i tuoi consumi energetici di quasi il 13% semplicemente modificando le tue abitudini, un risparmio tutt’altro che trascurabile.

Nonostante l’aumento dell’efficienza energetica offerto da questi dispositivi, essi hanno contribuito più che ampiamente all’aumento del nostro consumo di elettricità. Quest’ultima è infatti più che raddoppiata in 20 anni, soprattutto per i piccoli elettrodomestici.

Secondo l’IPCC, ad esempio, dal 1970 i combustibili fossili (il petrolio delle nostre auto, ma anche il carbone e il gas) sono responsabili del 78% delle emissioni di CO₂ del pianeta. Ciò significa in concreto che, producendo il gas, il petrolio e l’elettricità che utilizziamo ogni giorno, abbiamo contribuito in modo significativo all’attuale riscaldamento globale.

Inoltre, questi combustibili fossili producono anche particelle fini nell’atmosfera, compromettendo la salute di molti individui. Anche le energie cosiddette “carbon free” come l’energia nucleare possono avere conseguenze significative sull’ambiente: l’energia nucleare produce scorie radioattive, consuma molta acqua. In sintesi, abbiamo un impatto sul pianeta ogni volta che produciamo energia.