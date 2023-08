Soldi e fortuna in arrivo per questi due segni, ma attenzione a Marte e Mercurio: guai in vista

Ci sono due segni che possono esultare per i giorni di grande fortuna che vivranno. A uno, invece, non resta che accettare il brutto periodo

C’è chi sorride e chi piange. C’è chi sale e chi scende. È così, è la vita. La vita di tutti noi che, come ben sappiamo, è influenzata dalle stelle che stanno lassù in cielo. E così, dunque, ci sono due segni che possono esultare convintamente in questo mese di agosto. Ma ce n’è un altro che invece dovrà davvero stare in guardia.

Dovremmo ormai sapere molto bene, infatti, che mettersi contro le stelle non ha alcun senso. Alcuni ci provano, provano a invertire ciò che l’oroscopo ha prefigurato per loro, ma si scontrano con la dura realtà, con una sconfitta certa, per di più resa ancor più amara da quel senso di impotenza che assale chi sfida l’astrologia.

Al contrario, però, anche quando gli astri dicono qualcosa di positivo sul nostro futuro, non dobbiamo dimenticare che le stelle indicano solo la via giusta che, poi, tocca a noi intraprenderla, percorrerla fino in fondo, se vogliamo toglierci le soddisfazioni vaticinate. Ecco, allora, leggiamo le previsioni astrali del mese di agosto con questa consapevolezza.

Due segni esultano, guai in vista per un terzo

Ci avviamo verso un grande weekend che interesserà soprattutto due segni zodiacali. Il primo a poter esultare è il segno della Vergine, che potrà contare sul transito di Mercurio, pianeta preferito di questa costellazione. Nei giorni che verranno, i nati sotto questo segno, solitamente molto pignoli e precisi, avranno una grande energia che permetterà loro di essere ancor più pronti nel prendere decisioni, tanto nella vita professionale, quanto in quella privata.

Come detto, però, ora tocca a questo segno zodiacale saper cogliere la palla al balzo, altrimenti saranno di fronte a una grande occasione sprecata. Il Capricorno, invece, potrà contare su Marte e Mercurio dalla propria parte, circostanza, questa, che porterà molta fortuna soprattutto sul lavoro.

Colleghi e sottoposti saranno molto più collaborativi rispetto al normale, grazie alle energie positive che il Capricorno riuscirà a emanare: e, ovviamente, questa affinità riuscirà a sfociare in affari che andranno a gonfie vele.

Saranno giorni da incorniciare soprattutto sotto il profilo sentimentale e relazione, invece, quelli che vivrà il segno del Leone. E gli appartenenti a questa costellazione non potranno che crogiolarsi in un momento che, ancor di più, li farà sentire al centro dell’attenzione, cosa che amano. In questi giorni saranno davvero irresistibili.

Il rovescio della medaglia, però, è dato dai Pesci, segno che in questi giorni troverà Marte e Mercurio in opposizione: troppo per poter tenere botta. Ai nati sotto il segno dei Pesci mancherà nei prossimi giorni la lucidità per prendere decisioni adeguate, tanto sul lavoro, quanto nelle relazioni. Il consiglio è quello di rimanere fermi e fingersi morti, in attesa che la piena passi.