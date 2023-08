Questi oggetti possono ricoprirti di soldi: le collezioni che valgono di più sono queste

Occhio a questi oggetti, controlla se li hai in casa: possono ricoprirti di soldi! Ecco le quelli che valgono di più

Il mondo del collezionismo negli ultimi anni ha fatto veri e propri passi da gigante. Un numero sempre maggiore di persone si è avvicinato a questo mondo, anche e soprattutto grazie alle diverse bacheche online che permettono a chiunque di pubblicare annunci o di cercare quegli oggetti che mancano per completare le proprie collezioni.

Se ad andare per la maggiore continuano ad essere monete e francobolli rari, ci sono altre categorie merceologiche che negli anni stanno guadagnando sempre più riscontri. Come per esempio le figurine, i vinili, le action figures e via dicendo.

In particolare, ci sono alcune collezioni che col tempo avranno un valore sempre maggiore. Se avete oggetti d questo tipo in casa, conservateli con cura. Vi faranno guadagnare tantissimo!

Oggetti che valgono oro: le collezioni con più valore

Ci sono alcuni oggetti e collezioni che già oggi valgono oro, ma che col tempo vedranno il loro valore schizzare alle stelle. Informatevi subito e, se avete in casa pezzi di questo tipo, conservateli con cura per poi pensare di metterli in vendita nei prossimi mesi o anni. Così facendo, potrete guadagnare tantissimi soldi senza dover far nulla.

Partiamo dai mattoncini LEGO, uno degli investimenti migliori per i prossimi decenni. Secondo una ricerca del Guardian, negli ultimi 5 anni acquistare set di questo tipo avrebbe reso tantissimo. Alcuni di questi Lego hanno visto il loro valore addirittura quintuplicarsi rispetto all’inizio.

Il discorso vale anche per i vini, uno dei settori più remunerativi quando si parla di collezionismo. Se per i vini più pregiati si parla di valori che superano il miliardo di dollari, anche solo alcune annate particolarmente fortunate possono farvi guadagnare tantissimi soldi.

Da ormai qualche anno, sono tornate parecchio di moda le carte Pokemon. Ce ne sono a migliaia, per ogni generazione e soprattutto per ogni tipologia. Grazie anche agli esperti che pubblicano video su YouTube e fanno live su Twitch, sempre più persone si sono impegnate per completare collezioni gigantesche.

È infine impossibile non menzionare monete e francobolli rari. Alcuni di questi oggetti possono valere decine di migliaia di euro. In particolare se ci sono poche tirature, se sono legati a particolari eventi storici o se presentano errori di conio o di stampa. Vi consigliamo sempre di affidarvi ad un esperto, così da quantificare in denaro il valore e non rischiare di venire fregati online.