Ottime notizie per chi non ha un lavoro, arriva un ricco bonus del Governo

Incentivi al lavoro in partenza con l’iniziativa della maggioranza parlamentare che sostiene l’attuale governo: a chi spetta

A partire dal 31 luglio è possibile usufruire di un nuovo incentivo voluto dall’attuale maggioranza che sostiene il governo Meloni. L’incentivo riguarda il mondo del lavoro, atavicamente in difficoltà. Spesso, infatti, molti laureati, i cosiddetti cervelli, sono costretti a scappare all’estero per ricavare i frutti dei sacrifici fatti in età giovanile.

I vari esecutivi che negli anni si sono alternati non hanno mai trovato la vera risoluzione del problema. Ora arriva un nuovo provvedimento che, tuttavia, ha dei destinatari specifici. Si tratta dei Neet, ossia coloro che hanno un età fino ai 30 anni e non cercano né un lavoro né un percorso formativo o di studi.

Arriva il bonus neet: ecco come funziona

I Neet sono giovani che hanno praticamente mollato, si sono arresi e non vogliono più cercare un lavoro gratificante o almeno in grado di soddisfare le loro primarie esigenze. Per costoro dal 31 luglio 2023 è possibile attivare il bonus Neet. Tuttavia, come può sembrare dal nome dell’iniziativa, non si tratta di danaro erogato ai ragazzi. Infatti si tratta di un incentivo per le imprese che assumeranno proprio i Neet.

Il bonus, infatti, è diretto alle imprese che assumeranno lavoratori che appartengono a questa fascia sociale. Per gli imprenditori spetta uno sgravio del 60 per cento del costo sostenuto per l’assuzione. Tutti i lavoratori privati possono fare domanda del bonus neet e sono invece esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e i lavori domestici.

Sono esclusi dagli incentivi i lavoratori che in precedenza erano stati poi liberati dal lavoro per le seguenti cause: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. Inoltre, ulteriori requisiti del lavoratore sono: non aver compiuto il trentesimo anno di età: non lavorare già e non essere già inseriti in corsi di studi o di formazione.

Il Bonus Neet promette di essere uno strumento importante per riportare nel mondo del lavoro i ragazzi che purtroppo hanno rinunciato a cercarlo, aiutando nello stesso tempo le imprese a sostenere il costo della contrattualizzazione, riducendone in modo considerevole l’importo.

I prossimi mesi ci diranno se le imprese hanno recepito a pieno questo strumento, usandolo in maniera massiccia, cosa che dovrebbe abbattere sensibilmente il numero dei Neet presenti in Italia, un problema che va assolutamente risolto.