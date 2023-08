In quale città spendono più soldi i turisti, la classifica ufficiale spiazza tutti

Il turismo si sta dimostrando il vero traino dell’economia italiana e della zona euro, e ci sono alcune città che incassano ancora di più.

Il turismo è il vero traino dell’economia italiana. Infatti l’inflazione ha inevitabilmente frenato la crescita economica in tutta l’area dell’euro e la Banca Centrale Europea è stata costretta a rialzare i tassi di interesse più volte proprio per far fronte alla situazione.

L’aumento dei tassi ha i suoi affetti collaterali, frenando gli investimenti e gli stessi consumi, dando vita a un circolo vizioso dal quale per ora non sembra esserci uscita. In questo scenario negativo, l’industria hanno tirato il freno. Il Pil, almeno in Italia, riesce a tenere grazie al traino del turismo.

Turismo internazionale, l’Italia fa il pieno ma gli incassi non volano

L’Italia è infatti uno dei paesi più visitati perché può offrire un ventaglio vastissimo di attrazioni. Si va dal turismo balneare e montano per proseguire con quello culturale e religioso. In questo periodo proprio il settore del turismo culturale legato alle città d’arte sta avendo un impatto positivo fondamentale.

Dopo la pandemia c’è stato un ulteriore strappo in avanti del turismo legato alle città d’arte in Italia soprattutto, ma anche in altri paesi dell’area meridionale dell’Europa come Grecia e Spagna. Nonostante siano in grande crescita i turisti nelle città italiane, c’è un dato che tuttavia va in controtendenza: le nostre città non rientrano tra quelle dove i turisti stranieri spendono di più. Infatti, davanti a tutte, in questa speciale classifica, c’è Dubai.

La capitale degli Emirati Arabi ha un sistema fiscale favorevole e questo permette ai turisti dello shopping di lusso di acquistare capi firmati a prezzi molto competitivi. La posizione geografica le permette di godere di un flusso di turisti notevole, sia da oriente che da occidente.

Per trovare la prima città europea nella speciale classifica delle città in cui i turisti spendono di più, bisogna scendere al terzo posto, dove troviamo Londra, la capitale economica e finanziaria del Vecchio Continente. Invece al secondo posto troviamo ancora una volta una citta della penisola arabica, ovvero Doha, la capitale del Qatar, nazione che sul finire dell’anno scorso ha ospitato i Mondiali di Calcio.

Una vetrina internazionale, che evidentemente sta avendo il suo ritorno in termini di turisti. Invece, restando alla classifica, nei primi dieci posti non c’è una sola città italiana. Un dato preoccupante che dovrebbe far riflettere le istituzioni e l’intero comparto del turismo.