Terme gratis in Italia per l’estate, dove andare senza spendere un euro

Ce ne sono moltissime, solo che ancora non lo sai. Ecco quali sono le terme gratis in Italia per andarci ad agosto.

Forse non tutti sanno che l’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di siti termali presenti sul proprio territorio. Ne esistono moltissime anche all’aperto e possono essere visitate praticamente durante ogni periodo dell’anno.

I benefici delle terme sono comprovati e andarci regolarmente può fare solo bene. Molte persone però non si recano nei siti termali perché pensano che i costi siano elevati, se non inaccessibili. Tuttavia, vi garantiamo che esistono molte terme gratis in Italia e se volete visitarle già quest’estate ce ne sono alcune in cui non si spende nemmeno un euro.

Ecco quali sono le terme gratis in Italia

Se parliamo di terme gratis in Italia non possiamo non citare quelle di Saturnia, in Toscana. Si tratta di uno dei siti termali più conosciuti del nostro Paese, e si trova in località Molino. È caratterizzato da un complesso di vasche bianche che vengono costantemente alimentate da numerose cascate di acqua sulfurea, con una temperatura che arriva anche ai 37°.

L’unico aspetto negativo delle terme di Saturni è la folla: data la sua gratuità, infatti, molte persone cercano di rilassarsi in questo sito, ma scegliendo gli orari giusti è possibile evitare la confusione. Restando in Toscana, segnaliamo le terme di Petriolo, nel comune di Monticiano, che sono caratterizzate da alcune piscine di acqua molto ricca di idrogeno solforato.

Qui le temperature dell’acqua sono molto più alte: circa 43°. Inoltre, la particolarità di questo sito è che è possibile accedervi anche di notte. Anche queste terme sono frequentate da un gran numero di persone. Andando più a nord segnaliamo anche le terme di Vasca di Leonardo da Vinci, a Bormio. Questo sito lombardo si trova sotto le imponenti montagne che caratterizzano il paesaggio, ma è comunque facilmente accessibile grazie al sentiero che collega Bormio al passo dello Stelvio.

Ma le terme esistono anche nel Sud Italia. In particolare possiamo usufruire di terme gratis presso le Piscine Carletti, nel Lazio. Si trovano a meno di tre chilometri da Viterbo e l’acqua sulfurea è estremamente ricca di oligoelementi e sali minerali.

Qui la temperatura può arrivare fino a 58°C e sono quindi particolarmente indicate durante i mesi invernali. Ma occhio all’affollamento. Scendendo in Sicilia è possibile usufruire delle Terme di Vulcano. Anche qui troveremo acque sulfuree circondate dal meraviglioso mare delle Eolie.