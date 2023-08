Luna piena di agosto | Per questi 4 segni ci saranno buone notizie alle porte

La Super Luna di agosto darà grande linfa a quattro segni zodiacali in particolare: l’ottavo mese del 2023 sarà per loro da incorniciare

Agosto è iniziato e con il suo arrivo ci sono alcuni che possono esultare. No, non ci riferiamo (solo) al fatto che agosto sia, per antonomasia, il mese clou delle ferie e delle vacanze. Ma parliamo del fatto che le stelle hanno parlato e che quattro segni zodiacali vivranno un gran mese.

Il destino favorevole si deve all’influenza che la Super Luna di questo inizio agosto avrà su alcune costellazioni. Come sappiamo, la Luna più vicina alla Terra può influire non poco sulle normali attività quotidiane di tutti noi. Un evento che, da sempre, suscita grande curiosità e grande attesa sugli appassionati di astrologia.

Ora, però, tocca a loro. Come abbiamo detto, le stelle hanno parlato e hanno detto bene per quattro costellazioni. Ma sappiamo altrettanto bene che l’oroscopo favorevole può indicarci solo la via. Tocca poi a noi, se baciati dalle influenze astrali, saper sfruttare le occasioni che si pareranno davanti. Ma intanto scopriamo quali sono i quattro segni zodiacali baciati dalla luna d’agosto.

Buone notizie ad agosto per questi quattro segni zodiacali

Due segni in particolare dovranno stare molto attenti a saper sfruttare l’occasione, per altri due, invece, il compito sarà molto più semplice, per via della loro stessa natura astrale. Dovrà infatti saper cogliere la palla al balzo il segno della Bilancia, il segno moderato ed equilibrato per antonomasia. Ma quando le stelle ci sono favorevoli, c’è poco da essere moderati: bisogna, invece, scatenarsi. Così facendo, anche la Bilancia, con la sua pacatezza, potrà godere di un mese di agosto scoppiettante.

Basta indugi, questo è il consiglio che diamo anche alla Vergine. Come è noto, parliamo di un segno perfettino e pignolo. Ma essere così, ad agosto, nel periodo più “scialla” dell’anno, ha poco senso. Per cui, tocca alla Vergine darsi una mossa: la Super Luna di agosto sicuramente favorirà qualche interessante incontro sentimentale. E non è detto che debba essere necessariamente solo un flirt estivo…

Chi, invece, non ha bisogno di incoraggiamenti, è il Leone. Il re della foresta è forte, determinato, carismatico, ma anche egocentrico. Ha avuto una prima parte del 2023 eccellente sotto il profilo professionale e adesso ha tutta la voglia di stare al centro dell’attenzione raccontando dei suoi successi e mostrando il suo sorriso smagliante. E tutti/e cadranno ai suoi piedi.

Infine, il Sagittario. Anche in questo caso, che dire? Con il suo spirito avventuroso, il Sagittario non ha di certo bisogno di essere spronato e incoraggiato. Le buone notizie sono dietro l’angolo perché gli appartenenti a questa costellazione potrebbero finalmente trovare qualcuno con cui condividere i loro viaggi pazzeschi e le loro avventure last minute.