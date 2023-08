LIDL, questa truffa sta fregando tantissimi utenti: cybercriminali bravi a mascherarsi

Attenzione all’ultima truffa che sta fregando moltissimi utenti e clienti LIDL. I cybercriminali sono stati bravi a mascherarsi: ecco come riconoscerla ed evitarla.

I pericoli che arrivano dalla rete continuano a coinvolgere migliaia di persone, diffondendosi a macchia d’olio. L’uso ricorrente e quotidiano del web sicuramente rende la vita più semplice e agevolata, ma espone moltissime persone ai rischi di truffe di vario genere e che tendono a moltiplicarsi in vari ambiti.

Negli ultimi anni, il fenomeno truffaldino ricorrente è quello del phishing, preferito da molti criminali. Parliamo di una tipologia particolare di frode ordito da hacker esperti e pronti a tutto, che mettono in atto i loro scopi attraverso dei messaggi di testo o email che mandano alle loro vittime. Una comunicazione diretta, che attira i cittadini tramite smartphone o posta elettronica, con l’obiettivo di creare un’interazione con loro.

Gli utenti si trovano in una situazione particolare, dove vengono spinti a compiere delle azioni particolari. La maggior parte di queste li porta a cliccare su pericolosi link. Una modalità in cui i criminali riescono a sottrarre non solo le coordinate bancarie, ma anche i dati sensibili, rubando tutto. È proprio questo il caso della truffa di LIDL che sta spopolando.

Truffa LIDL: come riconoscerla ed evitarla

I malintenzionati sanno molto bene come andarsi ad insinuare nelle vite delle persone per convincerli a fare gesti che altrimenti non farebbero mai. L’aspetto più controverso è che i criminali sfruttano i nomi delle famose aziende per attirare le loro vittime.

Una delle frodi attualmente più pericolose è la truffa LIDL del “programma fedeltà”. Stiamo parlando della classica email di phishing che arriva a moltissimi consumatori, spingendoli a unirsi alla community con un solo clic. “Congratulazioni! Sei stato selezionato per entrare a far parte del nostro programma fedeltà gratis”, si legge.

Nella pagina si legge anche “L’ultimo modello offerta. Lidl limitata”. Una scritta che cattura sensibilmente l’attenzione delle persone, che potrebbero portare a cliccare sulla voce “Conferma ora” e ritrovarsi in un link esterno il cui obiettivo è quello di rubare tutti i dati sensibili della persona indicata.

All’interno del messaggio o dell’email sono presenti quelle tipiche caratteristiche del phishing. Per riconoscerlo basta vedere le frasi che sono errate dal punto di vista grammaticale. Quando ci si trova in questa situazione, il consiglio è quello di eliminare subito il messaggio e segnalare il mittente.