La RAI assume a tempo indeterminato: il profilo del candidato e le scadenze

La RAI cerca candidati per assunzioni a tempo indeterminato. Scopriamo qual è il profilo ricercato e i requisiti da rispettare.

Se siete in cerca di un’occupazione e avete una precisa formazione artistica potete sperare nell’assunzione presso la RAI, con contratto a tempo indeterminato.

Il mondo RAI è un racconto di sfide continue, editoriali, tecnologiche, produttive. Entrare a far parte di questa solida realtà significa sistemarsi per tutta la vita, avere un contratto a tempo indeterminato che permetterà di costruire un futuro privo di pensieri.

La ricerca del personale viene effettuata seguendo principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. La RAI permette di candidarsi alle posizioni aperte accedendo al portale lavoraconnoi.rai.it o al sito cliclavoro.gov.it. Ogni avviso di selezione chiarirà le attività previste dal ruolo, i requisiti richiesti, le modalità di inoltro della candidatura.

I candidati dovranno affrontare un colloquio/prova tecnica professionale e un colloquio conoscitivo-motivazionale in linea con il profilo ricercato. Costruttori, scenografi, programmisti multimediali, tecnici della produzione sono alcune delle figure ricercate periodicamente.

Assunzioni RAI 2023, ecco il profilo ricercato dall’ultimo bando

Attualmente la RAI cerca un professore d’orchestra da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e professori d’orchestra da assumere a tempo indeterminato per future esigenze. Chi verrà selezionato sarà inserito presso la Direzione Rai Cultura ed Educational – Orchestra Sinfonica Nazionale con sede a Torino. Il ruolo da coprire è musicista di Percussioni a suono determinato e indeterminato (timpani esclusi).

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

età minima 18 anni;

possesso del diploma di Conservatorio – vecchio ordinamento – o Diploma Accademico di II livelli dello strumento per cui si partecipa alla selezione. Tale Diploma dovrà essere stato conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto magistrale Musicale pareggiato;

la cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria con permesso di soggiorno in corso di validità.

Sono cause di esclusione un pregresso licenziamento dalla RAI, azioni stragiudiziali o giudiziali di natura giuslavoristica nei confronti della RAI, l’invio della domanda incompleta, una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’Azienda con incentivazione all’esodo.

L’invio della domanda telematica dovrà avvenire entro il 12 settembre 2023 (ore 12.00). Inizialmente occorrerà registrarsi al portale per creare un account. Si riceverà un link su cui cliccare per leggere il bando e selezionare “Aderisci”. Verrà richiesta, poi, la compilazione di diversi form per poi confermare la candidatura e verificare l’arrivo di una email con la comunicazione di avvenuta acquisizione della domanda.

Alla domanda occorrerà allegare il curriculum completo di fotografia, la fotocopia del Diploma, la copia dell’eventuale permesso di soggiorno e la Dichiarazione di valore avendo conseguito il titolo di studio all’estero.