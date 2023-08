La pizza che costa 1800 euro, gli ingredienti sono davvero assurdi: la lista

Una pizza da 1.800 euro per vivere quella che è una vera e propria esperienza culinaria fuori dal normale.

La pizza è conosciuta in tutto il mondo per essere un piatto semplice, genuino ed economico. Eppure c’è chi è riuscito a trasformare questa pietanza “popolare” in una prelibatezza di lusso, che solo pochi eletti possono davvero permettersi. È questo il caso della pizza il cui valore farà strabuzzare gli occhi: 1.800 euro!

In ogni angolo del globo è possibile trovare una pizzeria. La pizza è diventata una caratteristica comune della dieta maltese, ma quella venduta a La Valletta è ben oltre la portata della maggior parte delle persone. Parliamo, infatti, di una pizzeria gourmet che vende una pizza con ingredienti davvero pregiati e, l’immancabile, mozzarella di bufala su una sfoglia sottile. Il tutto alla modica cifra di 1.800 euro.

Quali sono i prodotti pregiati che fanno lievitare così tanto il prezzo di questa pizza?

Pizza che costa 1.800 euro: gli ingredienti

Claude Camilleri, titolare della pizzeria Margo, a La Valetta, racconta che l’idea è nata insieme al pizzaiolo Giovanni Staiano, si occupava del tartufo al Palazzo Santa Rosa di Mistra, che Camilleri gestisce anche lui.

Mentre i due annusavano il tartufo, godendosi il suo odore, si sono detti, non sarebbe bello associarlo ad una pizza, facendo emergere l’incredibile sapore del tartufo “E se vogliamo davvero essere volgari, mettere la foglia d’oro su esso?”

Il signor Staiano ha portato avanti il ​​progetto, e secondo il signor Camilleri la pizza è già stata ordinata due volte da un albergatore locale, che ha dovuto convincere a non avere pomodori sulla pizza, poiché l’acidità contrasta con il sapore del tartufo.

Viene venduto a peso di tartufo, attualmente a 6.500 euro al chilo. Lo chef dice che sulla pizza vengono messi 50-100 grammi di tartufo bianco, in modo che l’esperienza possa essere condivisa da quanti più commensali possibile.

“Stiamo cercando di attirare l’attenzione sulla qualità del cibo. Mettere il tartufo su una pizza che non è la migliore possibile sarebbe una farsa, un peccato. E per mettere il tartufo sulla pizza di Margo, devi essere sicuro che quello che stai creando sia un capolavoro eccezionale”, ha detto Camilleri.

L’eccellenza culinaria non è l’unico scopo della pizza e, come suggerisce il prezzo, Margo’s sta gareggiando per farsi strada nel Guinness dei primati per aver venduto la pizza più costosa disponibile in commercio al mondo.