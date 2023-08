Bonus attività fisica 2023: chi ne ha diritto e come si richiede

Anche per il 2023 è stato confermato il bonus attività fisica: ecco tutti i dettagli e come fare per richiederlo.

La Legge di Bilancio 2022 aveva introdotto il bonus attività fisica e questo è stato confermato anche per il 2023. Questa agevolazione altro non è che un credito d’imposta per abbattere il costo dell’attività fisica di persone che richiedono un percorso personalizzato e dedicato.

Questa agevolazione è nata per garantire lo svolgimento dell’attività fisica alle persone che hanno gravi problemi di salute. Questo credito di imposta prevede un rimborso delle spese che arriva quasi al 100% del loro ammontare, raggiunge infatti la percentuale del 97% per ogni beneficiario.

Le persone che presentano disabilità a livello fisico o patologie croniche possono interessarsi richiedere questa misura con apposita domanda che deve essere presentata secondo una procedura prestabilita.

Come fare richiesta per il bonus attività fisica 2023

Il bonus attività fisica 2023, come detto, serve ad aiutare quelle persone che hanno gravi problemi di salute e che vogliono o devono svolgere un’attività fisica mirata, specialistica. Il credito di imposta prevede un rimborso del 97% della cifra totale.

Nello specifico tale misura è a favore di quelle persone affette da patologie croniche o disabilità fisiche che hanno effettuato determinate spese nel corso del 2022 per eseguire l’attività fisica adattata (Afa). L’agevolazione infatti riguarda tutte quelle spese che sono state sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

La richiesta all’agevolazione va fatta tramite il Modello 730 precompilato, tale informazione si può anche inserire autonomamente. Per poter avere accesso al bonus bisogna compilare la sezione “altri crediti d’imposta” del Quadro G.

A rendere chiara la disposizione di questo bonus ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con una nota. L’ente ha comunicato che il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte. Sulla parte non utilizzata l’Agenzia sottolinea che deve essere segnalata nelle dichiarazioni dei redditi che si riferiscono ai periodi d’imposta successivi. Dunque il bonus attività fisica 2023 è molto chiaro e semplice da richiedere.

Ma non è l’unico, infatti anche per quest’anno sono tanti i bonus disponibili e decisamente interessanti, tra gli ultimi un incentivo in busta paga che permette agli italiani di essere più ricchi. Anche in questo caso bisogna capire bene il suo funzionamento così da avanzare la richiesta senza alcun tipo di problema e ricevere una somma che sicuramente può fare davvero molto comodo, vista l’inflazione attuale e il conseguente aumento dei prezzi.