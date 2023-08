Quali sono i segnali che ti fanno capire che hai la glicemia alta

Scopriamo quali sono i segnali che indicano la presenza di glicemia alta e come ridurre i valori con l’alimentazione.

Se i valori di glucosio nel sangue aumentano troppo rispetto ai livelli standard si verifica la glicemia alta.

L’iperglicemia è caratteristica del diabete mellito. Chi soffre di questa patologia deve intervenire il prima possibile per evitare complicanze croniche al sistema cardiovascolare, nervoso, ai reni e agli occhi. In più se i valori si alzano troppo allora potrebbero insorgere complicanze acute come la sindrome iperglicemica iperosmolare e la chetoacidosi diabetica.

I livelli di glucosio vanno misurati ad otto ore dall’ultimo pasto e si aggirano intorno ai 70/100 mg/dl. Salendo tra i 101 e i 125 mg/dl si parla di prediabete mentre oltre i 126 mg/dl non c’è dubbio, il paziente ha proprio il diabete. Questo può essere di tipo 1 (assente produzione di insulina da parte del pancreas) o di tipo 2 (ridotta capacità delle cellule all’utilizzo di insulina).

Ma la glicemia alta non indica necessariamente la presenza di diabete. I livelli possono salite in caso di ipertiroidismo, pancreatite, infezioni e infiammazioni, stress fisici legati ad un infarto o ictus, farmaci come corticosteroidi e antidepressivi triciclici.

Quali sono i sintomi della glicemia alta

Il nostro corpo manda dei segnali quando rileva delle problematiche di salute. Sapere riconoscere i campanelli d’allarme può salvare la vita prendendo in tempo malattie che se non curate potrebbero comportare gravi conseguenze.

I sintomi associati all’iperglicemia sono

mal di testa,

stanchezza generale,

perdita di peso senza cause specifiche,

polidipsia (sete e impulso continuo a bere),

secchezza delle fauci,

poliuria (aumento della necessità di urinare soprattutto di notte),

infezioni continue,

visione offuscata.

In presenza di questi sintomi (non necessariamente tutti insieme) si consiglia di consultare un medico e controllare la glicemia. Se i livelli risultassero superiori rispetto al normale il dottore suggerirà un’adeguata terapia per stabilizzare la situazione per poi approfondire la causa dell’iperglicemia.

Nel frattempo l’alimentazione può aiutare ad abbassare la glicemia. La dieta preferibile è quella mediterranea, ricca di fibre (verdure) e frutta limitando i frutti con tanti zuccheri come uva, banane, fichi. I formaggi sono concessi 2/3 volte a settimana al massimo. Da preferire la ricotta, il fiordilatte, il primosale. Sì a yogurt e latte scremato.

Da limitare il consumo di carni rosse. Meglio optare per il pesce e i legumi. No ai carboidrati raffinati, sì ai cereali integrali e all’olio extra vergine di oliva. Per evitare picchi glicemici meglio mangiare porzioni contenute. Smettere di bere, infine, gli alcolici.