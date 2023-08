Modello 730 2023, attenzione se hai avuto questo bonus: guai a sbagliare!

Circa la dichiarazione dei redditi 2023 Modello 730, bisogna fare attenzione a non sbagliare i dati indicati relativamente a questo bonus.

L’estate è calda anche sul fronte fiscale. In questi giorni i contribuenti italiani sono alle prese con le ultime incombenze legate alla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2022. E tra documenti da cercare, conteggi da controllare, normative da verificare, fervono i lavori per presentare al commercialista o al CAF di fiducia tutte le carte necessarie per usufruire di tutte le detrazioni e le agevolazioni possibili. A tal proposito c’è un aspetto che vale la pena di approfondire.

Una delle domande rivolte più di frequente ai consulenti fiscali riguarda le spese da inserire nel modello 730/2023 per la detrazione. L’interrogativo riguarda in particolare i contribuenti che hanno beneficiato di bonus per acquisti effettuati nel corso del 2022.

Come deve regolarsi chi ha ricevuto un rimborso per il cosiddetto bonus occhiali? Ecco cosa bisogna fare e l’errore da evitare.

Modello 730, beneficiari del bonus occhiali: attenzione a questo errore

Vale innanzitutto la pena di ricordare che l’agevolazione in questione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e valida per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, si ottiene mediante rimborso. Ma al momento di inserire le spese nel modello 730/2023 molti commettono un errore che espone al rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo nel dettaglio la procedura corretta.



Il contribuente può inserire nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute, al netto di quelle rimborsate, per beneficiare dello sconto Irpef del 19%. Va precisato al riguardo che la richiesta del bonus occhiali può essere effettuata per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; nel caso di acquisti tra il 1° gennaio 2021 e il 4 maggio 2023, è stato previsto un rimborso di 50 euro, previa presentazione di un’istanza online con scadenza lo scorso 3 luglio.

Come ha chiarito FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito specifico, per i beneficiari del “bonus vista” nel 2022 la cifra da indicare per la detrazione in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive meno l’importo del bonus.

In altre parole, la somma rimborsata non può essere portata in detrazione, come si legge nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2023 fornite dall’Agenzia delle Entrate. Un errore da evitare per non riceve la nota di rettifica corrispondente.