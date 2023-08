Come guadagnare 3mila euro al mese usando la tecnologia: 11 soluzioni infallibili

L’era che stiamo vivendo regala opportunità: con semplici soluzioni offerte dalla tecnologia si possono guadagnare 3mila euro al mese.

Strategia, acume, niente folli investimenti né passi più lunghi della gamba. Per tutto il resto c’è la tecnologia e quel potere infinito che regala l’online. Nessun ti regala nulla in questo mondo, ma basta guardare l’evoluzione dei social: da semplice fenomeno di aggregazione a intrattenimento, c’è chi ora si sta arricchendo su Instagram e TikTok. La cartina di tornasole sono gli incentivi provenienti dal social governativo cinese a favore dei creator.

Ma come fare soldi online, anche 3mila euro al mese? Il primo pensiero reale e fattibile volge all’e-commerce, i negozi virtuali letteralmente esplosi durante la pandemia e ora talmente tanto di moda da diventare consuetudine. Comprare, però, fa rima con guadagnare.

Aprire un e-commerce è una pratica sempre più utilizzata: negli ultimi due anni ha registrato una crescita del 18%. E secondo gli analisti è solo l’inizio, visto che la previsione parla chiaro: entro il 2030, il 70% degli acquisti avverrà tramite siti online.

Guadagnare soldi con la tecnologia: dal dropshipping al self-publishing

Per chi ha un negozio fisico è orami quasi naturale svilupparne uno virtuale, con il dropshipping è possibile vendere prodotti addirittura senza neanche possederli, ma acquistandoli al momento presso il fornitore una volta ricevuta l’ordinazione. Per chi non ha un proprio negozio c’è Amazon, che offre altre opportunità di guadagno, tra cui il self-publishing: c’è chi scrive e pubblica libri direttamente su Kindle Direct Publishing (KDP) di Amazon, guadagnando royalty sugli ebook venduti.

C’è Google AdSense, un servizio di banner pubblicitari che mette in comunicazione gli inserzionisti e i publisher: si pubblicano annunci, guadagnando in base al numero di esposizioni. La registrazione è gratuita. Poi c’è chi ha deciso di guadagnare con Twitch come streamer, combinando creatività, passione per il gaming, capacità di intrattenimento tramite webcam ad abbonamenti, Bit (monete virtuali), donazioni, programma Amazon Associates e merchandising.

Consulenza marketing, ricerca di nuovi clienti e gestione degli ordini online è fonte di guadagno, con tariffe che possono arrivare a migliaia di euro l’ora: le aziende sono disposte ad investire per migliorare la propria presenza online. Anche da assistente virtuale si fanno soldi. In un mondo dove non si ha tempo per fare tante cose, c’è qualcuno che sbriga le pratiche amministrative per noi, che ci gestisce le email, ci pianifica gli appuntamenti, gestisce i social media, elabora dati, fa ricerca online, e tutto quello di cui un cliente ha bisogno.

OnlyFans è il fenomeno più eclatante: basta aprire un account e diventare un content creator, condividendo i propri scatti. I guadagni arrivano dalla bravura nel fare abbonamenti: i prezzi variano da 4,99 euro a 49,99 euro, l’80% del valore è tuo. Altro che 3.000 euro, i migliori creator di OnlyFans guadagnano fino a 20 milioni al mese.