Arretrati invalidità civile: date di pagamento e importi

Vediamo come si ottengono gli arretrati della pensione di invalidità civile. La procedura dipende da come sono stati riconosciuti gli assegni

I principali sussidi economici a sostegno dei soggetti con invalidità civile sono due: la pensione di inabilità e l’Assegno mensile di assistenza.

Hanno diritto alla pensione di inabilità agli invalidi civili coloro che hanno tra i 18 e i 67 anni, che sono affetti da una disabilità permanente del 100% e che possiedono un reddito annuo non superiore a 17.920 euro. La prestazione ammonta a 313,91 euro al mese, ma può essere maggiorata fino a 660,79 euro.

L’Assegno mensile di assistenza, invece, spetta a coloro che hanno tra 18 e 67 anni, e sono affetti da una riduzione parziale della capacità lavorativa (compresa tra il 74% e il 99%), con un reddito personale annuo non superiore a 5.391,88 euro. Anche tale prestazione ammonta a 313,91 euro al mese. Vediamo assieme come si ottengono gli arretrati su tali sussidi.

Arretrati pensione d’invalidità: la procedura corretta per riceverli

Gli arretrati della pensioni di invalidità civile sono accordati secondo procedimenti differenti, a seconda che il beneficio sia stato riconosciuto in sede amministrativa oppure in sede giudiziale.

L’invalidità viene riconosciuta in sede amministrativa in seguito all’accettazione da parte della Commissione medico-legale della domanda presentata dal richiedente. L’invalidità civile è riconosciuta in sede giudiziale, invece, se il richiedente presenta ricorso avverso il giudizio della Commissione medica, impugnando il verbale.

Nel primo caso, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Da tale data, dunque, verranno calcolati anche gli arretrati, se spettanti. Nel caso di riconoscimento dell’invalidità in sede giudiziale, invece, verrà nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio, che deciderà da che momento decorrono gli arretrati. In ogni caso, la data dovrà essere successiva a quella di invio della domanda di invalidità.

Spetta all’INPS il versamento degli arretrati sulle pensioni. Per ottenere le somme relative all’importo base delle prestazioni, non è necessario presentare alcuna istanza. Il discorso, invece, cambia nel caso in cui spettano gli arretrati della maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità.

Per ottenere tali somme, infatti, bisogna presentare domanda telematica tramite il sito dell’INPS. Basta accedere all’Area tematica tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e selezionare le icone “Variazione prestazione pensionistica” e “Ricostituzioni / Supplementi“. Al momento della compilazione, infine, devono essere inseriti tutti i dati anagrafici e va selezionata dal menu a tendina “Prodotto” l’icona “Reddituale” e dal menu “Tipo” la voce “Maggiorazione sociale“.