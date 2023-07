Liti condominiali: quali sono i principali motivi e cosa dice la legge a riguardo

Le liti condominiali sono sempre molto frequenti e per motivi molto comuni: ma cosa dice la legge? Come ci si può tutelare?

In ogni condominio che si rispetti, è quasi impossibile non avere delle controversie con i rispettivi condomini. Che si sia in affitto o si abbia una casa di proprietà, la convivenza negli stessi spazi o nelle stesse aree non è sempre facile. Si litiga in casa propria per comportamenti che non ci vanno giù, figuriamoci se con persone che tutto sommato sono estranee, come si possano tollerare alcune cose in ambienti di dominio pubblico.

E molto spesso la soglia di tolleranza nei condomini è davvero molto bassa, o al contrario, atteggiamenti di alcune persone sono davvero insopportabili. Ma per lo più delle volte, i casi per i quali si litigano sono molto comune, e talvolta anche più banali di quanto si possa immaginare. Ma quali sono le motivazioni più diffuse? E quali sono i comportamenti che, secondo la legge, bisogna adottare per tutelarsi in caso di beghe condominiali? Ecco cosa bisogna sapere.

Liti condominiali: perché accadono?

Si sta benissimo nei condomini, fin quando qualcuno non urta la suscettibilità dell’altro, tramite comportamenti che sono giudicati scorretti, tutto sommato si riesce a convivere. Molto spesso le liti condominiali scoppiano per motivi futili, in altri casi per motivi benché più gravi. Ma solitamente sono molto comuni alcune motivazioni. Ad esempio, una delle motivazioni principali sono rumori molesti. Quelli ripetuti e che magari vengono fatti in fasce orarie in cui si predilige il silenzio. Oppure l’utilizzo di elettrodomestici (ad esempio la lavatrice) di sera tardi, quando sarebbe preferibile non farlo.

O ancora, se qualcuno dai piani alti fa cadere briciole, stillicidio di panni stesi, parcheggi non rispettati, o appropriazioni indebite di aree comuni e condominiali, o l’esposizione dei rifiuti. Oppure un animale domestico eh, a causa dei padroni, non è correttamente educato. Questi sicuramente sono tra i motivi più comuni delle liti condominiali. Ma cosa dice la legge a riguardo? C’è un modo per tutelarsi o per provare a risolvere queste controversie?

Come tutelarsi

Innanzitutto, una delle principali soluzioni in caso di liti condominiali, è quello di rivolgersi all’amministratore di condominio. Ogni condomino è tenuto a esporre le proprie problematiche, affinché l’amministratore possa provare a mediare e mettere d’accordo le parti per provare a mettere tutti d’accordo. Ma molto spesso questa soluzione non è sempre percorribile oppure non porta ad alcun successo ed allora bisogna intraprendere un’altra strada.

Laddove dovessero persistere altre problematiche, di natura molto più spigolosa ed irrisolvibili, ogni condomino può rivolgersi al Giudice di Pace per far valere le proprie ragioni. Infatti, il Giudice di Pace, grazie alle attuali Leggi, è di fatti organo competente per queste controversie, ed ha tutta l’autorità di esprimere e porre fine, con delibere, sanzioni e quant’altro, le liti condominiali. E queste, sono molto più frequenti di quanto possiamo immaginare.