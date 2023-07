Eurospin lo rifà: lo schiaffo ai competitor è alto| A due spicci trovi un forno per pizza professionale da non perdere

Eurospin è pronto a dare un vero schiaffo ai competitor mettendo in offerta un forno per pizza professionale: il prezzo è imbattibile.

Tutti gli appassionati della pizza non potranno di certo perdersi un comodo forno professionale in grado di cucinare prelibatezze da pizzeria. Il tutto è compreso nell’ultimo volantino, che vede protagonista assoluto un forno a gas professionale per pizza. Stiamo parlando ovviamente del forno per pizza “Gino 440”, un gioiello in acciaio inox, sinonimo di robustezza e durabilità.

La sua struttura elegante lo rende perfetto anche per ambienti esterni, aggiungendo un tocco di classe a quello che può essere un giardino, un terrazzo o addirittura un balcone spazioso. Sono diverse le caratteristiche speciali di questo elettrodomestico, che ha al suo interno anche un termostato regolabile fino a 450°C. Questa caratteristica vi permetterà di cuocere perfettamente le vostre pizze. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli di questo prodotto e soprattutto quanto costa.

Eurospin, in offerta il forno professionale per pizze: il prezzo ti lascerà a bocca aperta

Grazie alla possibilità di raggiungere i 450°C con il forno per pizza “Gino 440” avrete la possibilità di ottenere una cottura perfetta, con una base croccante ed un cuore morbido per la vostra pizza, proprio come potrete mangiarla nelle pizzerie più rinomate. Al suo interno è presente anche una piastra in cordierite dalla grandezza di 30,5×30,5 cm, fondamentale per chi vuole mangiarsi una pizza con i fiocchi.

Un’altra caratteristica importantissima del nuovo forno sono la porta e la canna fumaria, che possiedono un coperchio rimovibile. In questo modo chiunque desideri acquistare questo forno potrà pulirlo regolarmente. L’alimentazione invece è a gas butano o propano, vale a dire un’alternativa comoda e veloce rispetto ai tradizionali forni a legna. Per vestire i panni di un vero pizzaiolo avrete a disposizione anche una pala da forno.

Per utilizzare al meglio il forno Gino 440 potete preriscaldarlo portandolo a temperatura massima, ovviamente accertandovi che la cordierite sia calda prima di inserire la vostra pizza da cuocere. Inoltre proprio con la pala inclusa potrete gestire la cottura in modo preciso, verificando che sia uniforme su tutti i lati, ottenendo alla fine una base dorata e croccante. Chiunque si rechi all’Eurospin potrà acquistare questo forno professionale a soli 189,99 euro, che è davvero un prezzo stacciatissimo.