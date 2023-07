Allarme in Italia, shock finanziario presto per tutte le famiglie: cosa sta succedendo

Sta accadendo in Italia e lo stiamo vivendo tutti, in economia si parla di shock finanziario e potrebbe essere letale per moltissime persone.

Ciò che sta accadendo in Italia è davanti agli occhi di tutti. Nonostante i social siano invasi da foto di vacanze al mare e aperitivi in spiaggia, la situazione economica del nostro Paese è ben diversa. Vittima di un’inflazione galoppante e dei rialzi sui tassi d’interesse decisi della Bce, l’Italia è vessata dalle rate raddoppiate dei mutui e dalle bollette alle stelle.

La maggior parte delle famiglie italiane si trova talmente tanto in difficoltà da non riuscire ad arrivare a fine mese. Il problema principale è per coloro che avevano già eroso i risparmi per via delle chiusure del Covid, e adesso con le rate dei mutui praticamente raddoppiate, nel giro dei primi sei mesi del 2023 c’è stato quello che in economia gli esperti hanno iniziato a chiamare shock finanziario.

L’idea dell’Europa è quella di continuare ad aumentare i tassi d’interesse perché l’inflazione non sembra fermarsi, ma il continuo e vertiginoso aumento dei prezzi con i salari bassi per il 50% della popolazione italiana non ha fatto altro che dare il colpo di grazia.

Rialzo dei tassi e caro vita, Italia spaccata in due e famiglie in ginocchio

La benzina continua a salire e con il peso delle accise per alcune persone anche un viaggio in auto per arrivare a lavoro potrà proibitivo a breve. Molti italiani non riescono ad arrivare a fine mese e hanno una famiglia sulle spalle da mantenere. Il 30% degli abituali vacanzieri estivi in questo 2023 ha dovuto rinunciare alle vacanze perché quei soldi che prima si riuscivano a mettere da parte adesso sono necessari per affrontare i rialzi dell’energia e del gas.

La solita divisione nord-sud si fa sentire anche questa volta, e il sud paga i danni della sua ‘arretratezza’ anche in tempi di crisi. Ne è un chiaro esempio il caso dei mutui: i prestiti per comprare casa sono meno cari al Nord, mentre gli interessi sono alle stelle nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Nelle Isole la media dei tassi d’interesse è del 4,23% e nel Mezzogiorno è al 4,18%, contro il 4,10% del dato nazionale. Le famiglie residenti nell’Italia settentrionale godono di condizioni sui mutui più favorevoli: nel Nord Ovest la media dei tassi è pari al 4,09%; nel Nord Est i tassi medi sono quelli più bassi d’Italia, cioè 3,99%.

Le differenze territoriali sul costo dei mutui dipendono da alcuni fattori di rischio, chi vive nelle regioni del sud purtroppo possono dare molte meno garanzie agli istituti bancari. La soluzione all’inflazione galoppante non può dunque essere solo la stretta monetaria, ma deve includere anche il controllo dei prezzi e il rinnovo dei contratti per un conseguente aumento degli stipendi, altrimenti l’Italia si troverà in ginocchio.