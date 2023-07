Una nuova truffa in Italia sta colpendo molti: attenzione a questa notifica

Una nuova in truffa in Italia, molti cittadini stanno ricevendo questo messaggio: fate molta attenzione a questa notifica.

Sono diversi i raggiri che possono colpire gli utenti in rete. In queste ore un nuovo pericolo è rappresentato da una notifica che stanno ricevendo in molti. Dovrete fare molta attenzione perché cadere nel tranello è davvero facile, andiamo a vedere cosa bisogna fare.

Le truffe sul web sono una di quelle frodi in cui i criminali cercano di ingannare un cittadino attraverso chiamate telefoniche ingannevoli. Questi raggiri possono raggiungere un livello di ingegnosità davvero molto alto, proprio per sfruttare al meglio la buona fede o la disattenzione degli utenti.

L’obiettivo dei cyber-criminali è quello di rubare informazioni personali, dati sensibili o denaro. Nell’ultimo anno il raggiro più utilizzato è il phishing. I truffatori mandano messaggi che dall’aspetto sembrano inviati da aziende o organizzazioni autorevoli.

L’obiettivo è rubare dati sul conto bancario, password, numeri di carte di credito o codici di sicurezza. Adesso in Italia si sta diffondendo una nuova truffa di questo tipo, attraverso una notifica inviata via telefono. Andiamo a vedere in cosa consiste e come riconoscerla.

Nuova truffa in Italia, attenzione a questa notifica: così vi rubano tutto

In queste ore in Italia sta facendo scalpore la notizia di una truffa sventata per un pelo, nella quale la vittima avrebbe potuto perdere ben 10mila euro. Ad evitare il tutto ci ha pensato una denuncia presentata ai carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo, in provincia di Avellino, e l’allarme lanciato dalla banca.

La potenziale vittima era un cittadino della piccola provincia avellinese, che sul proprio cellulare ha ricevuto una notifica da parte di una società che gestisce carte di credito. Il messaggio lo informava che c’era stato un bonifico sospetto sul suo conto di ben 9.993 euro, proveniente direttamente dalla Bulgaria.

Sempre nella notifica, il criminali gli consigliava di cliccare un link per cancellare l’app di home banking in modo da reimpostare i suoi dati. Con questo raggiro i truffatori sono entrati in possesso dei codici di accesso al conto. Fortunatamente, però, la vittima preso dal sospetto ha deciso di contattare la sua banca dalla quale ha potuto avere la conferma di una transazione in corso per circa diecimila euro.

Grazie a questa chiamata l’uomo è riuscito a bloccare in tempo il conto. I truffatori hanno quindi provato a prelevare il denaro da uno sportello bancomat con cinque operazioni da 1.000 euro, svolte in successione nel giro di cinque minuti. Ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato provvidenziale per evitare il maxi raggiro.