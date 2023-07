‘The Rouser’ è il mini-camper che tutti vorrebbero: costa meno di uno scooter e ti porta dove vuoi

È arrivato il mini-camper economico e capace di portarvi ovunque: un acquisto conveniente per vacanze davvero poco costose

Moltissimi di noi hanno sempre sognato di acquistare un camper o una roulotte. I vantaggi di questi mezzi di trasporto sono tantissimi, si può andare dove si vuole, avendo a sempre disposizione un posto dove dormire. Grazie al camper si possono evitare hotel costosi e ostelli strapieni di gente, inoltre, è possibile viaggiare con i nostri animali da compagnia.

Quello in camper è un viaggio on the road e all’avventura che quasi tutti sognano, potendo anche cambiare itinerario quando si vuole. Il camper o la roulotte se hanno la cucina permettono anche di risparmiare sul costo dei ristoranti.

Con il camper si possono fare delle attività che senza sarebbero quasi impossibili, come addormentarsi guardando le stelle. Oltre ai pro ci sono i contro, tra cui il fastidio del buttare l’acqua di scarico del wc, la manutenzione e l’ingombro di parcheggiare e guidare un mezzo così pesante e grande. A proposito delle ultime due problematiche, abbiamo una soluzione: il mini-camper The Rouser che costa quanto uno scooter.

The Rouser, il mini-camper comodo ed economico

Il camper più piccolo ed economico del mondo e si chiama The Rouser. Certo, non ha la stessa grandezza di un camper di lusso, dotato di ogni comfort. Eppure The Rouser è molto comodo e nonostante il suo basso valore, è in grado di condurvi ovunque vogliate.

Il costo del Rouser si aggira attorno ai sette mila euro. Ma com’è possibile che un camper costi così poco? La risposta è molto semplice: non è provvisto di extra inutili, anzi, c’è solo il minimo indispensabile per vivere e divertirsi durante un viaggio.

L’obiettivo della progettazione e della messa in vendita è consentire a chiunque di acquistare un camper. Infatti è perfetto per i giovani camperisti, che magari fanno il travel blogger e non solo, e non hanno molti soldi da spendere. Va bene anche per chi lavora in smart working, perché così ha modo di viaggiare continuando a lavorare.

The Rouser è di ridotte dimensioni, ma questo non limita la sua comodità. È di forma quadrata e abbastanza spazioso per dormire in due e per mangiare, inoltre ha a disposizione diverse prese per caricare i vari dispositivi elettronici. Come se non bastasse, il davanti è rinforzato, i finestrini sono indistruttibili e gli interni, seppur piccoli, abbastanza spaziosi.

Prodotto in Florida, negli Stati Unit, è fatto con materiali sono solidi e non ha un vero e proprio motore, di fatto è un trailer: un camper a rimorchio. La struttura in alluminio e acciaio, insieme alla fibra in carbonio, sono componenti che fungono sia da isolante e rendono The Rouser leggerissimo, tanto è vero che ha un peso di 382 Kg.

Benché le dimensioni siano ristrette e il peso sia agevole, è possibile caricarlo con oltre un tonnellata e mezza. Praticamente è un camper indistruttibile e perfetto per chi vuole risparmiare, senza rinunciare allo spirito d’avventura. Si può acquistare sul sito ufficiale di Runaway, l’azienda americana che lo produce.