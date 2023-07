Test di logica: se completi la sequenza hai un’intelligenza superiore alla media

Se riesci a risolvere questo complicato test di logica, significa che hai un’intelligenza al di sopra della media

Altro che rompicapi matematici e test della personalità, le sfide che stanno veramente spopolando tra gli utenti del web sono proprio questi divertenti test di logica. Con una sola immagine e una serie di opzioni, si ha la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità intellettive. E di scoprire, quindi, il livello della propria intelligenza.

Sono già tantissime le persone che hanno voluto cimentarsi in questa complicata sfida di logica senza ottenere validi risultati. Anche tu vuoi metterti alla prova? Benissimo, allora osserva con attenzione l’immagine riproposta in alto. E, dopo aver studiato scrupolosamente tutte le sequenza, tenta di individuare quella mancante. Hai ben quattro opzioni, ma solo 15 secondi di tempo per indovinare la risposta giusta.

Risolvere questo test di logica, ti assicuriamo, non è assolutamente complicato! Certo, bisogna essere parecchio predisposti al ragionamento, questo è vero. Oltre a questa peculiarità, però, ti assicuriamo che non c’è bisogno di nient’altro. Adesso, però, fai partire il tuo cronometro e osserva l’immagine: la risposta è più semplice di quello che pensi!

La soluzione al test di logica: sei riuscito a indovinare la sequenza mancante?

Per risolvere questo divertente test di logica, come dicevamo poco fa, non occorreva fare grandi cose. Bisognava, infatti, osservare con le quattro sequenze, tentare di capire il loro movimento e, solo dopo, indovinare la sequenza mancante. Se sono questi i ‘passaggi’ che hai fatto, allora immaginiamo non ti sia stato affatto difficile risolvere la sfida. Qualora, invece, non sia stato così, stiamo per svelarti la soluzione. Eccola:

La risposta giusta di questo imperdibile test di logica è proprio la lettera B. E il motivo non è assolutamente così scontato. Osserva, quindi, la prima sequenza e la seconda: hai notato che vi è un movimento circolare? Infatti, sia la terza che la quarta sequenza continuano perfettamente questo ‘disegno’. Arrivati, poi, all’ultima sequenza, quella mancante, era naturale immaginare che né la A, né la B e né la D corrispondessero alla risposta giusta, ma solo quella B.

Arrivati a questo punto del test, cosa ci dici? Sei riuscito a indovinare la sequenza mancante oppure ti è servita la nostra soluzione? In ogni caso, sappi che hai avuto un grande coraggio a metterti alla prova: non è affatto da tutti.