Bonus da 1.000 euro, attenzione alla data di scadenza: richiedilo subito

Arriva un nuovo bonus dal valore di 1000 euro, bisogna però affrettarsi: ecco come richiederlo e quando scade

I bonus rappresentano sempre un aiuto prezioso per coloro che in questo periodo sono in grandi difficoltà economiche. In realtà questo periodo di disagio dura da circa due anni, dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Purtroppo l‘inflazione ha fatto capolino nel nostro paese come negli altri, creando una forte situazione di disagio soprattutto nel fare le cose più semplici, come la spesa o pagare le bollette.

A peggiorare la situazione è sicuramente l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, il quale, nonostante molte controversie, ha comunque aiutato tante persone in periodi di precarietà. Ad oggi il governo della Meloni ha imposto molte modifiche, che porteranno all’abolizione totale. Quindi ad oggi a percepirlo saranno solo coloro che sono impossibilitati a lavorare e chi ha un’età che va dai 60 anni in poi.

Il resto della popolazione sarà indirizzato verso corsi di formazione in cui acquisire competenze per essere pronti ad entrare nel mercato del lavoro. In questo caso ci sarà un bonus dal valore di 150 euro dal mese di settembre. Per fortuna il Governo non si risparmia in termini di indennità e bonus.

A luglio, anche se con ritardo, è in fase di erogazione la Carta Dedicata a te, che sarà caricata di 382,50 euro una sola volta e spetterà a chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Ma non è finita qui, è previsto infatti un ulteriore bonus dal valore di 1.000 euro: ecco in cosa consiste.

Bonus di 1000 euro: chi lo percepirà e quando scade

In questo periodo ci sono stati diversi aiuti per le famiglie, come l’aumento dell’Assegno unico o il bonus asilo nido e la Carta Acquisti. Un altro bonus riguarda la nascita e non terrà conto della soglia d’ISEE ma a beneficiarne sarà una ristretta platea. Il valore del bonus è appunto 1.000 euro e sarà messa a disposizione dei professionisti, ad erogarle sarà la Cassa degli avvocati.

Verrò dato sia in caso di nascita che di adozione o affidamento avvenuti nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022. Avranno la possibilità di percepirlo tutti coloro che sono iscritti alla Cassa Forense, ovviamente anche qui ci sono dei requisiti da rispettare.

Bisogna aver fatto richiesta di altri benefici sempre alla Cassa Forense negli anni precedenti, essere in regola con le comunicazioni dei redditi alla Cassa e avere un reddito netto entro i 50.000 euro. La domanda potrà essere presentata alla Cassa sull’apposito sito entro il 31 ottobre 2023.

Bisognerà allegare alla domanda, la certificazione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento del bambino nonché l’attestazione ISEE. Si tratta di un aiuto importante, da sfruttare subito, per chi rispetta tutti i requisiti.