Sbarazzati di queste app immediatamente: ti stanno spiando e non lo sai

I tuoi dati e le tue informazioni potrebbero essere in pericolo. Elimina queste app dallo smartphone immediatamente

Avere uno smartphone al giorno d’oggi vuol dire possedere molto di più di un cellulare o un telefonino. Questi dispositivi, infatti, risultano essere incredibilmente potenti e versatili.

Tuttavia, anche uno smartphone può nascondere pericoli e ostacoli per gli utenti, in quanto bisogna sempre tenere a mente che si è continuamente connessi con tutto il mondo. Ti spiegheremo, infatti, che sarebbe meglio che tu ti sbarazzassi immediatamente di alcune app, perché ti stanno spiando. Ecco perché.

Ecco le app che ti spiano e di cui ti devi sbarazzare

Una delle peculiarità più importanti degli smartphone moderni sono certamente le applicazioni che possono essere scaricate praticamente in ogni momento. Si tratta di programmi utili ad organizzare la propria giornata, ad usufruire di servizi e a fare foto, video e pubblicare contenuti. La maggior parte di questi possono essere scaricati da Play Store o sull’App Store di Apple.

Tuttavia, non sempre le applicazioni che troviamo risultano essere sicure, alcune sono in grado di prelevare le nostre informazioni e i nostri dati. Nel momento in cui scarichi un’applicazione, infatti, devi sempre fare molta attenzione alle informazioni che decidi di cedere.

Ogni volta che facciamo un download, le applicazioni in fase di installazione possono chiedere alcune autorizzazioni di accesso ai nostri dati. In parole povere, la società che ha realizzato l’app ci chiede se può accedere ad informazioni che riguardano noi e il nostro telefono. Spesso però le app possono accedere ai nostri dati anche in background, ovvero mentre noi non stiamo usando l’app.

Alcune applicazioni famose come WhatsApp e Facebook ci chiedono ad esempio alcune autorizzazioni sulle foto e sui contatti. Ma ce ne sono molte altre che chiedono di accedere a dati che non hanno nulla a che fare con l’effettivo utilizzo dell’applicazione. Molte volte, concedere il permesso a queste app vuol dire esporsi a veri e propri cybercrimini.

Il modo migliore per evitare questo è controllare, tramite il menù delle impostazioni, le autorizzazioni che hai concesso ai vari software. Un esempio di applicazioni pericolose sono quelle che chiedono l’accesso alla nostra posizione in tempo reale, pur non rivelandosi necessaria per poter usufruire dell’app stessa.

Se non vuoi che i realizzatori del servizio sappiano dove ti trovi in ogni momento, probabilmente per inviarti pubblicità mirata, allora non dovrai fare altro che eliminare la spunta di geolocalizzazione presente nel menù delle impostazioni.