Rivoluzione WhatsApp, la novità entusiasma tutti: sorge il dubbio, sarà a pagamento?

Nuova rivoluzione WhatsApp: arriva una novità molto singolare. Ma sarà a pagamento? Ecco di cosa si tratta

Su WhatsApp passiamo molto del nostro tempo per comunicare con i nostri contatti. Che si tratti di lavoro, o conversazioni personali, è diventato davvero un strumento insostituibile di messaggistica istantanea. Un’applicazione che ha rivoluzionato il modo di comunicare e che progredisce sempre di più, di mese in mese, con funzioni sempre diverse.

Le ultime modifiche plasmano sempre di più l’applicazione a immagine e somiglianza del cliente. Dalle foto inviate senza che si possano visualizzare più una di volta, alla possibilità di poter modificare i messaggi Ed ecco che sta per arrivare una nuovissima funzione molto interessante, e anche singolare. Ma la domanda è una sola: sarà a pagamento o gratuita?

Rivoluzione WhatsApp: nuova funzione rivoluzionaria

WhatsApp regala sempre nuove perle: un’applicazione, quella del gruppo Meta, che ormai è diffusa in ogni angolo della terra, con un numero di utenti attivi davvero impressionante. Il numero di dati scambiati è davvero enorme, e la privacy e la sicurezza sono sempre di più fattori su cui l’azienda lavora senza sosta per garantirli in ogni situazione Adesso è in arrivo una nuova funzione che permetterà un nuovo modo di comunicare.

L’annuncio è stato fatto direttamente dal padrone di casa, ovvero Mark Zuckerberg, che ha svelato la novità in rilascio con il prossimo aggiornamento. La nuove release, sia per quanto riguarda i sistemi Android che iOS, permetterà di inviare dei videomessaggi istantanei nelle chat.

Una vera e propria rivoluzione, che abbraccia la rapidità di un messaggio audio e la completezza di un video. Nelle chat, al netto degli aggiornamenti dei dispositivi, sarà possibile inviare in tempo reale un videomessaggio istantaneo, ai propri contatti.

La durata sarà massimo di 60 secondi, e di sicuro l’impatto sarà dirompente. Una risposta rapida, anche per fare un augurio, o una comunicazione rapida. Una vera e propria rivoluzione, naturale e non costruita, insomma, istantanea. Un videomessaggio che racconta il momento che stiamo vivendo.

Basterà passare alla modalità video e tenere il tasto di registrazione premuto. Per il sistema di privacy e sicurezza, saranno protetti da crittografia end-to-end. Ma la domanda essenziale è questa: sarà a pagamento? Assolutamente no, o almeno questo è ciò che trapela. Anche perché, se fosse a pagamento, sarebbe una sorta di versione beta su cui sottoscrivere un abbonamento. Ma al momento questo step non è previsto.