Monete 2 Lire, questa è abbastanza comune ma vale tantissimo: ci fai bei soldi

Se avete questa moneta da 2 lire, potreste guadagnare tantissimi soldi. Ecco come riconoscerla subito

Il mondo del collezionismo negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Un numero sempre maggiore di persone si è avvicinato a questa passione. Ad andare per la maggiore sono monete e francobolli rari, che offrono l’imbarazzo della scelta. Ma anche figurine, action figures, vinili e via dicendo.

Uno degli strumenti di cui si avvalgono maggiormente i collezionisti sono le bacheche online, che danno la possibilità ad inserzionisti ed appassionati di pubblicare i propri annunci o di cercare gli oggetti dei sogni per completare le collezioni.

Ad andare per la maggiore continuano ad essere le monete, e in particolare le lire. C’è infatti una esemplare da 2 lire che vale davvero una fortuna. Scopriamo qual è.

Moneta da 2 lire, ce n’è una che vale una fortuna

Ci sono alcune monete che valgono oro e che potreste avere anche voi in casa. Vi consigliamo di dare subito un’occhiata, perché spesso capita di essere in possesso di piccoli tesori senza nemmeno saperlo. Magari controllate se avete delle piccole collezioni in casa o dei barattoli con lire che avete deciso di non buttare, quando c’è stato il passaggio all’euro, potrebbe essere una svolta.

In particolare, negli ultimi tempi sta andando sempre più a ruba la 2 lire di Vittorio Emanuele III. Risalente al 1902, questa moneta ha la testa del Re a destra con attorno scritto Vittorio Emanuele III. Sotto il collo del Re c’è il nome dell’incisore, ossia Speranza.

Sul retro invece trovate un’aquila araldica con lo stemma di casa Savoia e intorno la scritta Regno d’Italia. Sotto invece c’è il valore L2, il segno di zecca R, Roma e due stelle a 5 punte. Conclude il tutto il millesimo. Infine il contorno, dove trovate il motto FERT alternato a nodi Savoia e rosette in incuso.

Il materiale è argento .835 con un peso di 10 grammi e uno spessore di 27 mm. Se ce l’avete in casa, sappiate che il suo valore attuale è all’incirca di 750 euro. Naturalmente è consigliabile affidarsi ad un esperto per avere una valutazione precisa ed evitare così delle fregature. In questo modo non ci si sbaglia ed è possibile vendere subito la famosa e ricercatissima moneta da 2 lire al suo valore effettivo. Controllate subito, in casa potreste avere un piccolo tesoro!