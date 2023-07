Come prenotare il turno alle Poste: la procedura che ti permette di saltare la fila

Siete stanchi di fare la fila alle Poste? Ecco la procedura da seguire per evitarla, così non dovrete più attendere

Che sia per spedire un pacco, per ricevere la pensione, per fare un bonifico o più semplicemente per richiedere informazioni, andare alle Poste richiede spesso molto tempo di attesa. Sapendo già di dover aspettare il proprio turno presso lo sportello indicato in coda, una volta aver preso il ticket.

Non tutti lo sanno, ma già da qualche tempo c’è la possibilità di richiedere un comodo ticket online per poter saltare la fila in maniera facile e veloce. Così facendo, si può andare alle Poste qualche minuto prima del proprio turno, andando ad evitare i lunghi tempi di attesa in coda e facendosi trovare pronti quando uscirà il proprio numero nel tabellone che indica gli sportelli. Nulla di più semplice. Ma come si fa? Ecco tutti i metodi possibili.

Attesa alle Poste, così potete saltare la fila

Esiste un trucchetto tanto semplice quanto efficace che vi permette di saltare la fila alle Poste. E non è nulla di illegale, stiamo parlando di un metodo veloce e che si avvale della tecnologia per poter evitare le lunghe attese in Posta. Vedrete che in pochi minuti avrete fatto, sarà necessario recarsi presso l’ufficio postale scelto solo pochi minuti prima del proprio turno.

Potete innanzitutto procedere dal sito di Poste Italiane. Sulla home page del sito dovete scrivere nella barra di ricerca la città, l’indirizzo o il CAP per trovare un ufficio postale. Dopo averlo trovato tramite l’elenco che vi viene proposto, ci sono varie opzioni tra cui quella per prenotare un ticket con la sigla “PT”. Andate dunque a completare l’operazione indicando ciò che dovete fare e scegliete una data e orario. Riceverete un QR Code da scannerizzare nei totem all’ingresso.

Da smartphone invece, vi basta scaricare l’app Ufficio Postale. Il procedimento è lo stesso: scegliete l’ufficio postale più vicino e poi cliccate su prenota ticket. Vi verrà fornito il solito QR Code da scannerizzare e il gioco è fatto. Stesso discorso per l’app Banco Posta, che però è valida solo per chi ha un conto attivo. In pochi lo sanno ma si può anche sfruttare WhatsApp. Basta inviare un messaggio al numero 3715003715 seguendo le indicazioni dell’assistente vocale. Infine ci sono lo SPID e il turno digitale, due canali comodi che si avvalgono dell’identità digitale per ottenere subito un ticket.