Amazon Prime, quanto risparmi e perché conviene farlo: ecco cosa puoi avere gratis e non lo sai

Amazon Prime è il negozio online più famoso al mondo. Con tutti i vantaggi offerti dall’iscrizione, non è difficile capire perché.

Se utilizzi tutti i vantaggi che Amazon Prime garantisce, questi compensano ampiamente il costo dell’abbonamento. Nel 2018, la società bancaria JPMorgan ha persino stimato che un abbonamento Prime vale circa 785 euro all’anno. Da allora ad oggi, tale valore è aumentato con l’aggiunta di nuove funzionalità e servizi.

I membri Prime beneficiano di un sacco di vantaggi. Questi includono consegna gratuita in un giorno, consegna di generi alimentari in due ore, servizi di streaming premium come Prime Video e Prime Music e un’incredibile quantità di sconti e coupon extra.

Si ha anche accesso a offerte esclusive durante eventi di shopping come Amazon Prime Day e Prime Early Access. Anche se l’utente non utilizza tutte le funzionalità incluse nel suo abbonamento, avere Prime conviene comunque per il tempo che permette di risparmiare.

Amazon Prima: tutti i vantaggi in un solo abbonamento

L’abbonamento Prime include la consegna gratuita in due giorni su oltre 10 milioni di articoli. E se il tuo ordine è superiore a 20 euro, potresti persino sbloccare la spedizione gratuita in un giorno o nello stesso giorno. Senza l’abbonamento Prime, l’utente riceverà la spedizione regolare gratuita, solo se l’ordine è superiore a tale cifra.

Le spese di spedizione di solito costano tra i 4 e i 10 euro. Bastano pochi acquisti con la spedizione gratuita di Prime per iniziare ad avere buoni risparmi. Uno studio del 2019 ha mostrato che i membri di Amazon Prime spendono una media di 1.000 euro sulla piattaforma ogni anno.

Se non fosse per la spedizione gratuita, quel numero sarebbe di centinaia di euro più alto. Questo dato, da solo, è sufficiente a giustificare l’abbonamento. Ma Amazon ha deciso di superarsi, infatti gestisce due diversi marchi di negozi di alimentari: Whole Foods e Amazon Fresh.

Con un abbonamento Prime, si possono ordinare generi alimentari tutti i giorni e di entrambi i marchi, e ricevere i prodotti direttamente a casa. I prezzi non sono molto diversi da quelli dei negozi fisici di alimentari fisici. Questo servizio non è disponibile ovunque e bisogna raggiungere una spesa minimo. Ma in ​​una grande città, è possibile farsi consegnare la spesa in meno di due ore.

Infine, come dimenticare Prime Video, servizio di streaming che offre migliaia di film e programmi TV. Alcuni titoli non possono essere riprodotti gratuitamente, ma si possono comunque acquistare o noleggiare a un costo aggiuntivo. Si ha accesso anche a Prime Music, l’app di streaming musicale di Amazon con oltre 2 milioni di brani e podcast. Infine – una chicca per gamer – chi sottoscrive Amazon Prime ha un videogioco gratis al mese.