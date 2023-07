Finalmente buone notizie per molti contribuenti, arrivano pensioni più ricche ad agosto: ecco il calendario dei pagamenti

Sono in arrivo novità importanti per molti pensionati. Il mese di agosto, infatti, potrebbe offrire notizie positive per i contribuenti più avanti con l’età.

Si attendono infatti pensioni più ricche ad agosto per moltissimi cittadini, che potranno quindi respirare dopo questo incredibile aumento dell’inflazione. Ma a che cosa è dovuto questo aumento? Il prossimo mese è infatti atteso il conguaglio Irpef con i relativi conguagli che verranno erogati direttamente nei cedolini dei percettori dell’assegno previdenziale. Ma vediamo qual è il calendario dei pagamenti.

Pensioni più ricche ad agosto: il calendario dei pagamenti

Tra qualche giorno verranno erogate le tanto attese pensioni e non vi sarà alcuna differenza tra chi ritira l’assegno in banca e chi si reca presso gli sportelli dell’ufficio postale. Tuttavia, molti contribuenti hanno già la possibilità di consultare il cedolino di agosto tramite le proprie credenziali utilizzabili sul sito Inps. Chi, invece, ha intenzione di ritirare l’assegno pensionistico di persona, allora dovrà seguire l’ordine predisposto nel calendario dei pagamenti. Intanto vediamo chi avrà pensioni più ricche ad agosto.

Come abbiamo detto in precedenza, agosto sarà il mese del conguaglio Irpef per molti cittadini. L’Inps, infatti, procederà al pagamento degli arretrati per quei contribuenti ,tra cui anche in pensionati, che hanno un credito nei confronti dello Stato a seguito del calcolo. Molti pensionati, quindi, vedranno erogato l’importo direttamente nel cedolino di agosto, ma solo coloro che non hanno ricevuto il rimborso già durante il mese di luglio. Inoltre, i pensionati che ricevono un importo pensionistico inferiore al trattamento minimo di 572,74€ avranno un aumento dell’assegno dell’1,5%. Chi, invece, ha più di 75 anni e percepisce la pensione minima avrà un aumento del 6,4%.

Ma quando inizieranno i pagamenti? Come ogni mese, per stabilire quando poter andare presso gli uffici postali a ritirare il cedolino è necessario consultare il calendario dei pagamenti. Nello specifico, possiamo dire he i pensionati che devono recarsi presso gli sportelli di Poste potranno farlo a partire dal 1° agosto. Nello specifico, ecco il calendario:

Martedì 1° agosto 2023 : cognomi dalla A alla C;

: cognomi dalla A alla C; Mercoledì 2 agosto 2023 : i cognomi dalla D alla K;

: i cognomi dalla D alla K; Giovedì 3 agosto 2023 : quelli dalla L alla P;

: quelli dalla L alla P; Venerdì 4 agosto 2023: dalla Q alla Z.

Chi, invece, riceve l’importo della propria pensione presso la banca mediante con accredito sul proprio conto corrente, o sul conto di Poste Italiane, avrà il pagamento entro il primo giorno bancabile del mese. Ad agosto, questo giorno è proprio il primo.