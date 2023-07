Molti dimenticano di fare questo prima di andare in vacanza: attenzione, se ti beccano la multa é salatissima

Se state organizzando le vostre vacanze, ecco cosa dovete assolutamente fare prima di partire. Altrimenti rischiate una multa salatissima

È finalmente arrivato il momento di partire per le vacanze estive. C’è chi preferisce il mare, chi la montagna e chi le grandi città. Tutte località apprezzate e che permettono di rilassarsi e staccare la spina per qualche giorno, così da ricaricare le pile in vista di settembre e della ripresa. Ma ci sono alcune cose che è bene sapere prima di intraprendere un viaggio, sia per la propria sicurezza personale che per il proprio portafoglio.

Oltre a tecniche per risparmiare infatti, esistono alcune cose che vanno fatte necessariamente prima di partire in macchina per evitare grosse multe sempre più salate. C’è un’azione in particolare che viene richiesta e, se non viene fatta per tempo, può portare alle sanzioni previste dal Codice della Strada

Fate questa cosa prima di partire in vacanza, o rischiate una multa

Se state per partire in vacanza e avete deciso di viaggiare in macchina, allora ci sono alcune cose che dovete assolutamente sapere. In particolare, il Codice della Strada prevede alcune pratiche che sono indispensabili per far sì che tutto il viaggio sia sicuro per voi e per chi vi sta intorno. Se non fate questa cosa, potreste andare incontro a multe salatissime e che peseranno parecchio sul vostro portafoglio.

Stiamo parlando del tagliando per l’auto. Si tratta della manutenzione ordinaria, con il meccanico che provvede alla sostituzione degli elementi che presentano malfunzionamenti o alle riparazioni di eventuali guasti. Il check-up andrebbe effettuato periodicamente, al fine di evitare danni gravi. In particolare, dovete stare attenti alla data di scadenza. Non ce n’è una fissa, dipende dal tipo di revisione.

Secondo la legge, la della revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione e poi ogni due anni. Altrimenti si rischia la multa e il ritiro della carta di circolazione. Occhio però perché ci sono differenze tra il tagliando auto e la revisione. Il primo non è obbligatorio per legge ma solo raccomandato per il buon funzionamento dell’auto.

La revisione va invece fatta per legge ogni due anni, altrimenti si rischiano multe molto pesanti. I costi per un tagliando vanno dai 100 ai 250 euro, in base al meccanico al quale ci si rivolge. L’ago della bilancia in questo caso è il costo della manodopera.