Spotify aumenterà vertiginosamente il suo costo: monta la protesta di milioni di utenti

Spotify in queste ore sta lanciando una stangata per tutti i suoi utenti. Il suo costo aumenta vertiginosamente: che cosa sta succedendo.

Brutte notizie per tutti gli abbonati di Spotiy. In queste ore il colosso svedese dello streaming musicale ha voluto aumentare significativamente il costo del suo abbonamento. Sono diversi gli utenti rimasti indignati dal provvedimento, che lascia tutti a bocca aperta.

Spotify è sicuramente la piattaforma di streaming musicale più famosa al mondo. Dalla sua nascita nel 2006, l’azienda ha avuto una crescita esponenziale arrivando ad affermarsi a livello mondiale grazie al suo catalogo a dir poco infinito che può vantare una vasta libreria di brani, album, playlist e podcast.

Sono tantissimi gli utenti che non ci hanno pensato due volte a sottoscrivere un abbonamento premium proprio per l’ottimo servizio offerto e per la praticità dell’applicazione. Inoltre gli ascoltatori possono godere di un algoritmo sofisticato in grado di imparare le preferenze musicali degli utenti e di suggerire playlist personalizzate denominate “Discover Weekly” e “Daily Mix”, in grado di accorpare tutti i tuoi brani preferiti del momento.

Chi non vuole sottoscrivere un abbonamento potrà comunque usare la versione gratuita dell’applicazione che comprende diverse limitazioni. Oggi però andremo a vedere cosa sta succedendo a tutti gli abbonati e perché l’ultima notizia ha provocato non pochi malumori.

Spotify aumenta il costo del suo abbonamento: cresce la protesta dell’utenza

Siamo in un momento storico abbastanza delicato per quanto riguarda l’economia mondiale. Tutto costa sempre di più, dall’energia ai carburanti fino agli alimenti. In questi mesi abbiamo visto rimodulazioni anche delle tariffe applicate dalle compagnie telefoniche e adesso ad aumentare i prezzi tocca a Spotify. In queste ore l’azienda sta comunicando attraverso una notifica l’incremento del canone mensile dell’abbonamento.

Queste rimodulazioni sono state annunciate anche sul suo sito ufficiale, con Spotify che ha giustificato il tutto affermando che in questi anni il servizio ha innovato e investito per creare la migliore esperienza audio per tutti gli ascoltatori, gli artisti e i creator.

I vertici della piattaforma hanno ricordato che sono diverse le novità introdotte per mettere a disposizione di tutti un servizio valido ed in grado di accontentare anche l’utenza più esigente. Tutto questo preambolo è servito per annunciare l’aumento dei prezzi, che si attesta sull’euro al mese. Per questo motivo l’abbonamento Premium Individual aumenta a 10,99 euro al mese, quello Duo a 14,99 euro al mese, il Family a 17,99 euro ed infine lo Student a 5,99 euro.

Insomma sembra proprio che la piattaforma di streaming musicale, leader del settore, abbia ceduto alle spinte del mercato. Vedremo se queste novità avranno un peso per quanto riguarda il numero di abbonati alla piattaforma.