Risparmi un mare di soldi ogni mese con questi consigli geniali e pratici | Famiglie felici

A volte basta un po’ di attenzione e pazienza. Se segui questi consigli risparmi un sacco di soldi ogni mese

In questo periodo di grande crisi economica e finanziaria, gli italiani stanno affrontando numerose difficoltà con i propri risparmi.

Non tutti, infatti, possono godere di uno stipendio particolarmente alto che non ha risentito della seria inflazione che ha messo molti cittadini in ginocchio. Tuttavia, nonostante la crisi, è possibile cercare di crearsi da soli un piccolo gruzzoletto da riutilizzare in futuro. Ecco, quindi, come risparmi un mare di soldi ogni mese grazie a questi geniali consigli.

Risparmiare un mare di soldi grazie a questi consigli

È possibile risparmiare soldi adottando un metodo che, almeno in linea generale, può essere utilizzato in tutte le occasioni? Ovviamente, ognuno ha una situazione economica e finanziaria diversa, oltre ad esigenze di vario tipo, ma in realtà esiste un metodo che potrebbe essere applicato a tutti. Grazie ad alcuni semplicissimi e utili consigli, se applicati con costanza, è possibile infatti risparmiare un mare di soldi che potranno andare a creare un piccolo “tesoretto” da utilizzare per togliersi qualche sfizio, per fare dei pagamenti importanti, per un investimento o semplicemente per essere messi da parte.

Il metodo di cui ti parliamo è quello che consiste nella famosa regola del “50 30 20”. Si tratta di un vero e proprio paino di risparmio mensile, da seguire quotidianamente, che permette di gestire al meglio il proprio denaro e non scialacquare tutti i risparmi. La cosa fondamentale pe questo metodo è tenere traccia di tutte le uscite e le entrate economiche mensili. Parti dalla busta paga, o dalle fatture, insieme ad altri profitti derivanti da investimenti o altro. Inoltre segna le spese che fai nel giro di 30 giorni, magari conservando gli scontrini o monitorando le app della tua banca.

Classifica poi le spese in una tabella, dividendo poi i costi mensili tra “fissi” e “variabili”. Nella prima categoria ci vanno spese come quelle dell’affitto, del mutuo, ecc. mentre nella seconda le spese varie. Una volta che sei in possesso di tutte le informazioni principali, puoi applicare finalmente il metodo 50 30 20. Questo metodo consiste fondamentalmente nel risparmiare soldi impiegando al massimo il 50% delle tue entrate mensili per le spese necessarie. Queste rientrano nella categoria delle spese “fisse” o “importanti”, come affitto, bollette, mutui, ecc. Potrai impiegare inoltre il 30% per le spese “variabili” (quindi cena fuori, abbigliamento, uno sfizio, ecc.) e il 20% delle entrate rientreranno nei risparmi.