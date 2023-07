I 3 nuovissimi Libretti Postali sono convenientissimi e tutti li stanno sottoscrivendo

Ecco i 3 nuovi libretti postali lanciati da Poste Italiane, sono super convenienti e li stanno attivando proprio tutti: come funzionano.

Poste Italiane è solita lanciare prodotti super convenienti, e dunque anche questa volta stupisce i suoi clienti Parliamo dei Libretti Postali, un prodotto più che conosciuto da chi ha un conto alle poste. Ci sono 3 nuove offerte e tutte hanno un tasso super vantaggioso, fino al 3,50%.

Poste italiane è sempre molto attenta ai piccoli risparmiatori, e periodicamente offre loro delle soluzioni vantaggiose per aiutarli a investire denaro in modo sicuro. Infatti sono state appena lanciate tre proposte finanziarie che si possono attivare tramite il Libretto Smart.

Chi ne possiede uno dunque ha la possibilità di aderire all’offerta vantaggiosa di ricevere dei rendimenti senza rischiare troppo. In periodi di inflazione come questo, caratterizzati da tassi molto elevati, i prodotti di Poste Italiane rappresentano un salvadanaio dove poter conservare i soldi e dove poter attingere in caso di necessità.

Poste Italiane lancia 3 nuove offerte di Libretto Postale: tutte super convenienti

Poste Italiane, grazie ai suoi prodotti, è l’istituzione più amata dai piccoli risparmiatori, così come dicono le statistiche della Banca d’Italia. Le statistiche evidenziano che il risparmio postale sia di 340 miliardi divisi tra buoni e libretti. E il Libretto Postale Smart è il prodotto più sottoscritto dagli italiani.

Le offerte legate a questo prodotto oggi sono 3, e sono tutte delle ottime offerte. Non sono dei prodotti di investimento che permettono di diventare ricchi, sia chiaro, ma almeno danno la possibilità di coprire spese come quelle legate all’inflazione.

In questo periodo di crisi economica Poste Italiane viene incontro ai piccoli risparmiatori attivando questi prodotti di risparmio. Molti hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, o a pagare le utenze. Chi invece riesce a risparmiare qualche soldo, può investire in queste offerte allettanti e sicure.

I tassi arrivano fino al 3,50%, e la prima offerta è Supersmart Premium 270 giorni, dedicata solo a chi apporta liquidità tra il 14 luglio e il 6 settembre, sul libretto. Dura appunto 270 giorni e ha un tasso che arriva fino al 3,50%. L’altra offerta è Supersmart Rinnova 365, e prevede di spostare solo le somme scadute di una vecchia offerta supersmart di Poste italiane.

Infine, c’è la Supersmart 360 giorni, attivabile dal 18 luglio al 6 settembre, e dura 360 giorni. Il tasso previsto per questa offerta è dell’1,5%. Tutte le offerte si possono attivare dal sito di Poste Italiane o direttamente in una filiale.