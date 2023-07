Cartelle esattoriali, cosa s’intende per saldo e stralcio: vantaggi, svantaggi e come funziona

Cosa si intende per il tanto famoso saldo e stralcio? Vediamo se effettuare questa operazione conviene oppure no

Tutti noi, in questo periodo storico molto delicato dal punto di vista economico, abbiamo accumulato qualche debito. In particolare, durante la pandemia, o durante questo periodo di forte innalzamento dell’inflazione, in molti non sono riusciti a pagare tutte le spese, magari qualche multa o qualche tassa.

Col passare del tempo, ovviamente, il pagamento rischia di lievitare con l’aggiunta di sanzioni e interessi dovuti al ritardo delle spettanze. E in questo modo, quella che era magari una semplice multa, rischia di trasformarsi in una cartella esattoriale.

Il governo è intervenuto cercando di aiutare in tutti i modi i contribuenti. Tra gli aiuti c’è anche il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Ma cosa vuol dire precisamente? Conviene davvero? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cartelle esattoriali, pro e contro del saldo e stralcio

Le cartelle esattoriali sono temute da tutti gli italiani. Il loro peso, se sono molte e di importi sostenuti, può essere molto difficile da sostenere. In alcuni casi, se ad esempio si tratta di tasse non pagate relative alla circolazione auto, il rischio è quello di incappare in un fermo amministrativo del veicolo finché non ci si mette in regola.

E ancora, se non si pagano alcune cartelle, si rischia il pignoramento di conti correnti e beni. Non proprio uno scenario roseo, quindi è bene sedersi al tavolo e capire se c’è modo di poter effettuare un piano di rientro dei debiti.

Una soluzione è data dal saldo e stralcio. Questo metodo è stato introdotto dalla Rottamazione Quater 2023 prevista dalla Legge di Bilancio 2023, ed è molto pratico per chi volesse rimettersi in riga con i pagamenti. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa operazione? Quando è possibile farla?

Il saldo e stralcio è quella misura con cui un utente può pagare le proprie cartelle esattoriali, al netto di sanzioni e interessi maturati. Una soluzione estremamente vantaggiosa, considerando che spesso e volentieri gli interessi e le sanzioni rischiano di superare gli importi netti da pagare.

In questo modo, gli importi dovuti sono ridotti sensibilmente e mettersi in regola è più facile. Aderendo alla definizione agevolata sul portale dell’Agenzia delle Entrate riscossione, è possibile scegliere quali cartelle rottamare, tra quelle presenti nel proprio cassetto fiscale.

Una volta inoltrata la domanda, sarà definito dall’ente un piano di rientro che può essere gestito o in un’unica rata o nel numero massimo stabilito dal processo. L’aspetto negativo è dato dal fatto che una volta stabilite le rate, se non se ne paga una, il processo decade automaticamente.