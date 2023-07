Aperte le richieste per un nuovo bonus: chi può accedervi e come fare richiesta

A partire dal 24 luglio è possibile fare richiesta per ottenere un nuovo bonus. Vediamo insieme cosa fare per ottenerlo.

Il mare dei bonus è davvero infinito quest’anno. Oltre a tutti quelli già in vigore, dal 24 luglio ne entra in campo un altro. In questo articolo vi spieghiamo di cosa si tratta e quali sono i requisiti per ottenerlo.

I bonus attualmente in vigore sono davvero tanti. Pur non essendo un fan di questo strumento, il Governo Meloni li ha riconfermati praticamente tutti. Complice il particolare periodo che stiamo vivendo, l’Esecutivo ha rifinanziato i sussidi per non lasciare in difficoltà le famiglie più bisognose. Dal bonus vacanze a quello per le utenze domestiche di luce e gas,dal bonus asilo nido fino a quello per i trasporti e per lo psicologo: gli aiuti davvero non mancano.

Senza contare che, dal 18 luglio, sono iniziate le distribuzioni della carta risparmio spesa: la carta prepagata di 382,50 euro per acquistare generi alimentari nei negozi aderenti. E, a breve, partiranno i nuovi sussidi che sostituiranno il Reddito di cittadinanza: l’assegno di inclusione e il supporto lavoro e formazione. Infine dal 24 luglio entra in scena un nuovo sussidio che, certamente, farà felici milioni di famiglie.

Nuovo bonus: ecco cos’è e come averlo

Al mare magnum dei bonus attualmente in vigore, a partire da lunedì 24 luglio se ne aggiunge un altro. Si tratta di un sussidio molto particolare che si rivolge ad una platea molto specifica.

Il bonus in questione è il bonus badanti. Non si tratta di un bonus statale ma regionale: riguarda, infatti, solo le persone che risiedono in uno dei Comuni della regione Liguria dove, si sa, la percentuale di persone anziane è particolarmente alta. Le domande per ottenere il sussidio potranno essere presentate dal 24 luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023 – o comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili- accedendo direttamente sul sito della Regione. In alternativa ci si può rivolgere ad un Caf.

L’importo del sussidio è di 500 euro al mese che, però, scendono a 150 in caso di persone già beneficiarie del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Il bonus è retroattivo: in pratica si tratta di un rimborso per le spese sostenute. I rimborsi verranno erogati a partire da gennaio 2024 dalla Regione. Per avere diritto al bonus badanti è necessario soddisfare i seguenti requisiti: