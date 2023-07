Hanno scoperto quali sono le regioni italiane dove ci sono più evasori fiscali

Di recente è stato rivelato quali sono le regioni italiane in cui si registra la presenza del maggior numero di evasori fiscali

Destano scalpore i risultati di un report inerente il numero di evasori presenti nel nostro Paese, con un occhio alla situazione delle singole regioni. I dati parlano chiaro.

Regione che vai evasore che trovi. Piaga che da sempre affligge e impatta negativamente sull’economia del nostro Paese, purtroppo l’evasione fiscale sembra non arrestarsi. Anzi, sempre più persone sembrano optare per questo mal costume che pesa sulle tasche di tutta la collettività.

Pagando le tasse, infatti, si contribuisce a fornire allo Stato le risorse finanziare necessarie a garantire i vari servizi pubblici. Nel momento in cui qualcuno viene meno a tale dovere, ecco che a sostenere la spesa pubblica sono soltanto i contribuenti che pagano regolarmente le tasse. Proprio in tale contesto non passano inosservati i dati di un report che evidenziano quali siano le regioni con il più alto numero di evasori. Ecco quali sono.

Le regioni italiane con più evasori fiscali: ecco quali sono

Oltre 14 mila le denunce di evasione fiscale registrate lo scorso anno in seguito a controlli mirati effettuati dalla Guardia di Finanza. Di questi, ben 290, ovvero il 2%, sono finiti in carcere. È quanto si evince dal report reso noto dall’Ufficio studi della Cgia, ovvero l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre. Per ottenere tali risultati ha provveduto ad elaborare i dati della Corte dei Conti.

Entrando nei dettagli sembra che vi sia un grande divario, in termini di evasione fiscale, da Nord a Sud Italia. Sembra, ad esempio, che ogni 100 euro incassati, gli evasori trattengono ben 21,30 euro in Calabria. A seguire troviamo la Campania dove gli evasori trattengono 20 euro, ogni 100 euro incassati; mentre in Puglia si raggiunge quota 19.20 euro.

Cifre molto più elevate rispetto ad altre Regioni del nostro Paese come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, dove gli evasori trattengono 10,60 euro. Tale valore è pari a 10,20 euro in Provincia di Trento, per poi scendere a 9,5 euro nella regione Lombardia. Il luogo dove si registra il minor numero di evasori è la Provincia di Bolzano dove l’evasione fiscale è pari a 9,30 euro, ogni 100 incassati.

Per combattere questa piaga il governo Meloni sta elaborando una riforma fiscale nella quale ci saranno nuovi strumenti a disposizione degli enti controllanti per facilitare l’individuazione degli evasori.