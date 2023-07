Non dovrei mai gettar via i semi dell’anguria: sono un concentrato di benessere per il nostro corpo

Il cocomero è la frutta per eccellenza dell’estate. Ma non buttate i semi, che possono diventare uno snack molto salutare

Il cocomero (o anguria) è la frutta che viene più mangiata durante il periodo estivo. Dolce e dissetante, ha tanti effetti benefici che fanno tanto bene al nostro corpo. Quando si mangia questo frutto, però, si buttano via i semi, senza sapere che fanno tanto bene al nostro organismo.

I semi all’interno del cocomero sono tantissimi e non tutti sono a conoscenza che sono ricchi di vitamine che possono solo far del bene al nostro corpo. In questo articolo scopriremo a cosa fanno bene i semi, i loro benefici e soprattutto come si possono consumare. I semi sono ricchi di proteine: ogni 30 semi, si trovano circa 10 grammi, che equivale ad un vasetto di yogurt. Sono ricchi anche di vitamine, come la B, e possiede tanti Sali minerali, come ad esempio zinco, potassio, fosforo, ferro e magnesio. Ma non è finita qui: infatti un solo seme da il 5% della dose giornaliera raccomandata di fibre.

Mangiare questi semi può solo che fare al vostro organismo ed aiutano il tuo corpo a bruciare più velocemente i grassi. Ma aiutano anche a contrastare il senso di affaticamento, che si ha in questa stagione a causa delle alte temperature.

Semi di cocomero: ecco perché non dovrebbe essere mai buttati

Il consumo di semi di cocomero è benefico in diversi casi, come ad esempio se si ha il colesterolo alto, tiene sotto controllo anche i picchi di glicemia, previene gli attacchi di asma, contrasta le allergie, oltre a rafforzare il sistema immunitario. Se si hanno problema di stitichezza, allora dovreste mangiare questi semi che hanno un effetto lassativo.

I semi di anguria prima di essere mangiati dovrebbero essere prima lavati e lasciarli essiccare al sole per circa 4 giorni. Solo in seguito dovranno essere sbucciati. Li potete tostare: andranno disposti su una teglia e lasciarli cuocere a 180° per circa 15 minuti. Puoi mangiarli direttamente così o anche all’interno di una buona insalata.

Attenzione però a mangiarli solo dopo averli tostati, in quanto potrebbe provocare problemi intestinali di vario tipo. E soprattutto cercate di non esagerare. Anche chi soffre di diverticolite non dovrebbe consumare i semi in generale, quindi anche quelli di questo frutto così buono.

Ora siamo sicuri che dopo aver mangiato il cocomero non butterete più via questi semi, che hanno delle proprietà benefiche per il nostro corpo.