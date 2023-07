Come capire se una nostra mail è stata letta dal ricevente? Lo svelano gli esperti

È possibile capire se una nostra mail è stata letta dal ricevente. Il modo lo hanno svelato gli esperti: ecco che cosa bisogna fare.

Che sia una mail di lavoro o privata, la cosa che più dà fastidio alla maggior parte delle persone è non sapere se questa sia stata letta o meno da chi la riceve. Per fortuna, però, alcuni esperti hanno individuato il trucchetto per fare in modo di non rimanere più all’oscuro.

La posta elettronica non è come WhatsApp in cui, se invii il messaggio e questo è stato letto, appaiono le spunte blu. Con le mail funziona in tutt’altro modo. Almeno una volta nella vita, tutti quanti si sono chiesti come capire se una nostra mail è stata letta o meno dal ricevente, dato che non c’è alcun tipo di segnale a cui aggrapparsi.

Rimanere con il dubbio fino a una eventuale risposta del destinatario del messaggio di posta elettronica è un po’ fastidioso. Quello che però non tutti sanno è che adesso si può porre fine a questa storia e sapere se l’email è stata visualizzata dal ricevente.

Capire se la mail è stata letta dal ricevente: ecco cosa fare

Tutti coloro che non vogliono più rimanere con l’ansia di sapere se un’email è stata letta dal ricevente oppure no, ora avranno la possibilità di sciogliere subito il dubbio. C’è infatti la possibilità di affidarsi a un’estensione che ci aiuterà a scoprire se il messaggio è stato visualizzato dal destinatario.

Come suggeriscono gli esperti di @techduoita su TikTok, basta installare un’estensione sul proprio pc. Questa estensione funziona da sola e si chiama Email Tracker. In questo modo, ogni volta che si manderà un’email e sarà aperta e letta dal ricevente, vedremo in alto a sinistra una doppia spunta verde.

È proprio in questo modo che si capirà se il messaggio di posta elettronica è stato visualizzato. Un servizio davvero utile che, come qualcuno saprà già, è presente su Outlook e su altre piattaforme. Ma sua Gmail, una delle piattaforme più usate, non c’è mai stata. Proprio per questo motivo risulterà utile a moltissime persone.

Una vera svolta, dunque, per tutti coloro che mandano tante mail ogni giorno. Adesso non si rimarrà più con il dubbio di sapere se l’email è stata letta o meno.