Altro che hotel di lusso, il posto più romantico dove dormire è questo

C’è chi sceglie un hotel di lusso come alcova e chi sperimenta il posto più romantico dove dormire con la persona amata.

Due cuori e una capanna. Una volta si diceva così per identificare un rapporto di coppia perfetto, tenero e romantico. Ma adesso che viviamo al tempo dell’amore online, sembra che il romantico non vada più di moda, perché arcaico, vetusto, sorpassato.

Eppure c’è chi ancora ci crede al romanticismo, e vuole coltivarlo, magari andando in vacanza in un hotel di lusso, con tutte le comodità di questo mondo, serviti e riveriti magari in qualche cinque stelle.

Ma c’è chi invece vuole sperimentare nuovi posti, altrettanto romantici, che rispondono alla nuova sensibilità ambientalista, che piano piano si sta facendo strada in tutti i settori, compresi quelli del turismo e della ricezione.

Eco hotel: capanne high tech e rifugi ecosostenibili

Secondo gli ultimi dati sono in aumento gli eco hotel, vere e proprie case sugli alberi, ideali per una fuga romantica, ma anche per allontanarsi dalla vita sempre più frenetica della città, dove routine, smog, traffico e nervi tesi accompagnano le nostre giornate come inseparabili compagni.

Per questo, forse, un semplice esperimento sta diventando meta sempre più gradita, tanto da trasformare una casa sospesa tra i rami di un albero, addirittura in eco-hotel, che sembrano capanne, ma dentro sono dotate di tutti in comfort, compreso il wi-fi.

E infatti potremmo chiamarle capanne high tech o rifugi ecosostenibili, un intreccio clamoroso di passato, presente e futuro. Gli Eco hotel stanno aumentando in tutte le regioni italiane. Per esempio, ce ne sono due in Piemonte: L’Aroma(n)tica Treehouse in provincia di Alessandria o Il Giardino dei Semplici, a pochi chilometri dalle Langhe, a Manta, in provincia di Cuneo. Bis in Trentino col Caravan Park Sexten e il Meisters Hotel Irma.

Due anche in Friuli: il Tree Village e la Malga Priu. In Toscana spicca la Casa Barthel, in Umbria è nota l’Aven Tree House. Nel Lazio c’è La Piantata che è conosciuta come la più grande casa sull’albero d’Europa, all’ombra di un pino di 200 anni, un eco hotel (o B&B se preferite) di 87 metri quadri, sospeso a circa sette metri da terra. Per chi ama la Sardegna ce n’è uno anche lì, in provincia di Nuoro, un Gologone Experience Hotel a 4 stelle.