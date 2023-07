Allarme infezioni vaginali in estate: i medici lanciano le 8 raccomandazioni per non mettersi nei guai

Le infezioni vaginali sono più comuni con le alte temperature: ecco i migliori consigli per prevenire il problema.

Le infezioni vaginali sono un problema che affligge la maggior parte delle donne almeno una volta durante il corso della loro vita.

Solitamente le infezioni si presentano con sensazioni di bruciore, prurito, in alcuni casi dolori e fastidi durante la menzione, fino ad arrivare anche a delle perdite abbondanti e anomale rispetto al solito. Nel caso in cui si presentino queste situazioni è importante rivolgersi al proprio medico in modo da approfondire la questione e poter trovare la cura adatta per risolvere il problema. Meglio evitare le soluzioni fai da te che potrebbero solo aggravare la questione. In ogni caso però, sapendo che l’estate può peggiorare l’insorgere delle infezioni, si possono seguire alcuni comportamenti che aiutano a prevenirle.

Gli 8 consigli fondamentali per prevenire le infezioni vaginali

Innanzitutto è di fondamentale importanza non trascurare la propria igiene intima, lavandosi almeno una volta al giorno e assicurandosi di farlo anche dopo aver avuto un rapporto sessuale. Bisogna utilizzare dei detergenti che abbiano un pH simile a quello delle mucose vaginali, per cui un pH compreso tra i valori 3,5 e 5, 5 è l’ideale. Inoltre bisogna ricordarsi di lavarsi sempre passando prima dalla vagina e dopo dall’ano e non viceversa, poiché altrimenti si rischierebbe di portare nella zona vaginale alcuni germi che possono causare infezioni e problematiche.

Anche la biancheria gioca il suo ruolo, per cui è meglio scegliere dei tessuti leggeri e naturali come il cotone che aiutano a lasciare la pelle asciutta e non umida. Bisogna evitare inoltre di scegliere degli abiti troppo stretti perché potrebbero irritare la zona genitale. È importante anche non utilizzare troppi salvaslip che vanno a creare un ambiente umido che favorisce il proliferare dei germi.

Altri consigli generici che dovrebbero essere seguiti a prescindere dal desiderio di voler evitare delle infezioni vaginale sono i seguenti, ossia: seguire una dieta equilibrata ricca di fibre e per almeno due litri di acqua al giorno; quando si va al mare o in piscina evitare di rimanere troppo a lungo con il costume umido, visto che l’umidità aiuta i batteri a proliferare; utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali occasionali per evitare delle malattie sessualmente trasmissibili; nel caso in cui si sia sotto antibiotici, per aiutare le difese immunitarie è bene assumere dei fermenti lattici o usare degli ovuli vaginali.