Vodafone ti regala un buono Amazon da 100€: ottenerlo è semplice (e conveniente)

Nuova fantastica offerta di Amazon. C’è un buono da 100 euro in regalo, ecco come fare per ottenerlo subito

Stiamo vivendo uno dei periodi migliori in assoluto per ciò che riguarda offerte e promozioni. Ogni giorno catene di elettronica e di e-commerce lanciano iniziative valide per potersi portare a casa i dispositivi dei propri sogni a prezzi mai così bassi. Discorso che vale anche per la telefonia mobile, considerando che i vari provider stanno promuovendo offerte con minuti, SMS e Giga di traffico dati a prezzi scontatissimi.

E non è finita qui perché, sempre parlando di operatori telefonici, non si possono non citare le varie campagne di fidelizzazione dei nuovi e dei già clienti. Per esempio, Vodafone ha da poco deciso di regalare 100 euro di buono Amazon ad alcuni utenti selezionati. Una promozione da non lasciarsi sfuggire, ecco come fare per ottenere subito questo fantastico sconto.

Buono Amazon di 100 euro con Amazon, ecco come ottenerlo

Vodafone ha deciso di fare le cose in grande, dando la possibilità ad alcuni suoi clienti di ottenere in regalo un buono del valore di 100 euro da spendere su Amazon. Che arriva nel periodo migliore, considerando che il Prime Day si è appena concluso e ci sono ancora tante promozioni delle quali poter usufruire subito.

Per poterlo ottenere subito, bisogna aderire all’offerta che propone internet flat 24 ore su 24 in ADSL, FTTC e FTTH in base alla propria zona di residenza. La copertura può arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. Col modem Wi-Fi ottimizzato in comodato d’uso e compreso nel canone mensile. Grazie all’attivazione online, sono incluse anche le chiamate senza limiti a soli 24,90 euro al mese. Se siete anche clienti mobili, il prezzo scende a 22,90 euro mensili.

E non è finita qui perché, come già detto, attivando subito l’offerta c’è la possibilità di godere del buono Amazon di 100 euro. Riceverete un codice via mail, vi basterà riscattarlo sul vostro account e il gioco è fatto. Per non farsi mancare nulla, Vodafone ha anche deciso di regalare tre mesi gratis di Apple TV+, per godervi il meglio dei film e delle serie TV. Parlando di costi, c’è un contributo una tantum di 19,90 euro che viene addebitato nella prima fattura ed equivale ai costi di attivazione. Per chi è già cliente, invece, è tutto gratis. Approfittatene ora per godere di benefici assoluti a costi quasi nulli.