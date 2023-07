Vacanze quasi gratis ad agosto con queste mete last minute da non perdere | Vacanze da Vip

Vacanze da Vip e quasi gratis ad agosto con queste mete last minute da non perdere: ecco dove si può andare per rilassarsi.

Il mese di agosto è alle porte e sono in tanti a non essersi ancora organizzati per partire e andare in vacanza con il proprio partner, con la famiglia, con gli amici o da soli. Per fortuna, però, ci sono le mete last minute da poter prendere in considerazione.

Non è una sorpresa ritrovarsi dei pacchetti per le vacanze molto più costosi rispetto agli anni scorsi. Questo perché i rincari hanno coinvolto tutti i settori, compreso quello del turismo. Proprio per questa ragione, sono in tanti gli italiani che hanno deciso di rimandare la prenotazione, sperando in qualche offerta lampo da cogliere al volo.

Quando si parla di vacanze estive, il mese di agosto è quello più gettonato, visto che la maggior parte delle persone ha le ferie in quel periodo, anche se i prezzi sono nettamente più elevati. I rincari di voli, hotel e servizi ha spinto molti cittadini a organizzarsi all’ultimo, sperando di trovare delle ottime soluzioni. Per fortuna, ci sono diverse mete last minute perfette per andare in vacanza ad agosto.

Vacanze ad agosto last minute: le mete più economiche

Ci sono moltissime mete last minute dove andare in vacanza ad agosto, la maggior parte in Europa. Sono località molto ambite e con un alto tasso turistico, ma allo stesso tempo sono anche economiche. Ce ne sono per tutti i gusti, sia per chi viaggia con gli amici e chi con la famiglia.

Tra le mete più quotate troviamo le isole Baleari, dove si trovano le gettonatissime Ibiza e Formentere, così come Maiorca e Minorca. Per andare in una di queste località, ci sono numerose opportunità last minute da cogliere al volo perché appunto sono destinazioni ambite da migliaia di persone.

Tra l’altro, le Baleari sono perfette per qualsiasi viaggiatore, sia quelli che partono con la famiglia che con gli amici. È possibile avere un mix perfetto di natura, sole, mare e attività, senza tralasciare il divertimento per i più giovani, dato che stiamo parlando di posti al primo posto per la movida.

Troviamo, tra le mete last minute ad agosto, anche la Croazia, uno dei paesi più economici e belli da visitare. Senza tralasciare la meravigliosa Grecia, con le sue tante isole come Mykonos, Santorini, Corfù e Creta. Per chi vuole rimanere in Italia, è possibile optare per le Dolomiti, un’ottima mete montagna. Da non disdegnare anche le capitali europee, come Parigi, Berlino, Londra e Madrid.