È sicuro acquistare con Klarna? L’azienda fa chiarezza sul sito ufficiale

Avete mai acquistato con Klarna? È sicuro? Ecco tutto quello che c’è da sapere: l’azienda ha fatto chiarezza sul suo sito

Negli ultimi anni, il mondo dell’e-commerce ha registrato un’accelerata con ben pochi precedenti. Il fenomeno è legato anche all’emergenza pandemica, che ha costretto milioni di persone a rimanere in casa causa lockdown. A giovarne sono state piattaforme come Amazon, ma non solo. Tutte le grandi catene hanno potuto adoperare i propri shopping nline, che oggi sono un punto di riferimento per gli utenti.

Spesso però, i prezzi potrebbero essere proibitivi per determinati prodotti. Ed è qui che entra in gioco la possibilità di godere di finanziamenti a tasso zero. Amazon e PayPal offrono soluzioni con divisione dei costi finali in 3 o 5 tranche da versare ogni mese, senza alcun interesse. Ma c’è un servizio in particolare che oggi viene considerato il migliore in assoluto: Klarna. Ne avete sentito parlare? È veramente sicuro online? Ecco tutto quello che c’è da sapere, l’azienda ha fatto chiarezza sul proprio sito ufficiale.

Klarna è sicuro? Ecco cosa dice l’azienda sul suo sito

Klarna è un comodo servizio che permette di dividere il pagamento di un prodotto online in tre volte. Senza alcun tasso o interesse. Così da godersi tutto senza dover spendere un capitale in una botta sola. Una soluzione che sta prendendo sempre più piede, anche perché sono i siti stessi che spesso mettono Klarna tra i metodi di pagamento predefiniti.

Ma come funziona nello specifico? Bisogna per prima cosa creare un account, collegando il proprio numero di telefono con un codice che viene ricevuto via SMS. Dopo aver aggiunto la propria carta di credito, il gioco è fatto. Ogni mese verrà scalata parte del totale, fino a completare il pagamento. E si può fare tutto tramite app o direttamente dai siti scelti, con una carta virtuale che vi verrà fornita e che dovrete inserire nel momento del check out. Così che il sito avrà già tutto il pagamento completato, con un anticipo che viene fatto direttamente da Klarna.

Per ciò che riguarda la sicurezza, c’è una sezione dedicata sul sito web dell’azienda dove trovate risposte ad alcune delle domande più comuni. Dovete sapere che le informazioni relative ai pagamenti sono elaborate in maniera sicura, con nessun dato che viene trasferito al negozio. Le varie transazioni hanno luogo con connessione sicure, seguendo minuziosamente i protocolli di sicurezza. Inoltre, è possibile rimuovere il proprio conto corrente o la carta collegati in qualsiasi momento e senza problemi.