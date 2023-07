Vuoi investire ma non ami il rischio? I consigli fondamentali per te

Scopriamo come investire a basso rischio. Ecco i consigli fondamentali che ti permettono di prendere la decisione migliore per i tuoi risparmi.

Quando l’economia affronta un’inflazione elevata e le banche centrali alzano i tassi di interesse nel tentativo di limitare l’aumento dei prezzi, il rischio di recessione è dietro l’angolo. In questi casi costruire un portafoglio che abbia alcuni asset meno rischiosi, può essere utile per superare la volatilità del mercato.

Il compromesso, ovviamente, è che riducendo l’esposizione al rischio si otterranno rendimenti inferiori nel lungo periodo. Questa soluzione potrebbe andare bene se l’obiettivo è quello di preservare il capitale e mantenere un flusso costante di interessi attivi.

Ma se l’investitore è alla ricerca di una crescita, bisogna considerare una strategia di investimento che corrisponda ai suoi obiettivi a lungo termine. Di fatto anche gli investimenti a rischio più elevato come le azioni hanno segmenti che riducono il rischio relativo, pur fornendo interessanti rendimento a lungo termine.

Come investire a basso rischio: i consigli di cui non sapevi di aver bisogno

A seconda del rischio che l’investitore è disposto a correre, ci sono almeno un paio di scenari che bisogna prendere in considerazione.

C’è la possibilità di scegliere una soluzione a zero rischi con la quale non perderai mai un centesimo del capitale investito. Altrimenti, c’è la soluzione che prevede qualche rischio ragionevole, il che vuol dire che si potrebbe andare in pareggio o subire una piccola perdita nel tempo.

Tuttavia, ci sono due problemi:

gli investimenti a basso rischio ottengono rendimenti inferiori a quelli che potresti trovare con soluzioni più rischiose;

il tasso di inflazione può erodere il potere d’acquisto del denaro “nascosto” negli investimenti a basso rischio.

L’investitore che sceglie solo soluzioni a basso rischio potrebbe andare incontro a perdite sul lungo tempo. Gli investimenti ad alto rischio, infatti, rappresentano la soluzione ideale per ottenere rendimenti più elevati a lungo termine.

Le migliori soluzioni a basso rischio

1- Conti di Risparmio ad alto rendimento. Pur non essendo tecnicamente un investimento i conti di risparmio offrono un modesto ritorno sui soldi.

2- Buoni di risparmio. Sono obbligazioni di risparmio a basso rischio che si adatta all’inflazione contribuendo a proteggere il tuo investimento.

3- Certificati di deposito a breve termine. I CD bancari sono sempre a prova di perdita e nel 2022 hanno fatto registrare aumenti nel tasso di interesse.

4- Fondi del mercato monetario. Si tratta di obbligazioni a breve termine e altri investimenti a basso rischio che hanno lo scopo di diversificare il rischio e sono generalmente venduti da società di intermediazione e società di Fondi comuni.