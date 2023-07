Concorso pubblico per più di 500 assunzioni: quali sono i requisiti e le prove da superare

Concorso pubblico che prevede l’assunzione di 500 nuovi dipendenti. Scopriamo quali sono i requisiti e come accedere a quest’opportunità.

Il bando di concorso in questione prevede l’assunzione di 1.128 unità, tra persone diplomate e laureate. Si tratta di un’importante occasione di carriera, per lavorare nell’Agenzia delle Dogane.

Tuttavia, è opportuno precisare che nonostante la massiccia campagna di assunzione prevista, solo 529 posti di lavoro saranno accessibili tramite concorso pubblico. Scopriamo la proposta di lavoro nei dettagli.

Concorso pubblico per lavorare nell’Agenzia delle Dogane: un’occasione da non perdere

Con il Dpcm dell’11 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2023, è stato dato il via libera all’assunzione di 1.128 unità di personale nella Pubblica amministrazione. Di questi, 529 saranno destinati a ricoprire ruoli all’interno dell’Agenzia delle Dogane.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci un ampliamento del numero di unità assunte, per una totale complessivo di 980 nuove assunzioni. Tuttavia è opportuno precisare che generalmente quando sono previste nuove assunzioni:

una quota avviene tramite concorso pubblico 529;

una quota avviene tramite lo scorrimento delle graduatorie 599.

Il bando prevede l’assunzione di 259 unità nell’area dei funzionari e 279 unità nell’area degli assistenti.

Per poter accedere a questa opportunità di lavoro è necessario essere in possesso dei classici requisiti da concorso pubblico:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

avere almeno 18 anni di età ed essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere ricevuto condanne e non essere stati destituiti dispensati o gli scienziati da un’altra occupazione presso la pubblica amministrazione.

I titoli di studio necessari per accedere alle posizioni aperte:

per la mansione di assistenti è necessario avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

è necessario avere di scuola secondaria di secondo grado; per la mansione di funzionario è necessario avere la laurea triennale nelle classi indicate nel bando.

La fase di selezione prevede il superamento di una prova preselettiva, di una prova scritta e di una prova orale.

Al fine di snellire le procedure di assunzioni, il decreto della Pubblica amministrazione 2023 ha introdotto delle significative novità per quanto riguarda i concorsi pubblici. Per questo motivo, fino alla 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali potranno prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.