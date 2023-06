Gratta e vinci, la regione più fortunata di tutte: si vince quasi 1 milione di euro

Una notizia davvero incredibile che arriva dal nostro paese. Vincere sembra essere diventato l’unico fine di buona parte dei cittadini italiani.

Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, da qui non si scappa, è proprio il caso di dirlo. Al centro le intenzioni dei giocatori, o meglio i propri sogni. Sbancare al gioco e fare in modo che la propria vita possa cambiare da un momento all’altro grazie a una importantissima iniezione di euro. Vincere al gioco, insomma, oggi equivale ad avere speranza nel futuro, per molti. Vincere cifre stratosferiche è resto più realista, come immagine dai media, che quotidianamente raccontano dei frequenti successi.

Il successo, insomma, per milioni di giocatori italiani è incanalato almeno potenzialmente su questo specifico percorso. I concorsi attualmente in circolazione offrono tutti vincite almeno in teoria più che mai soddisfacenti. La scelta è tra la classica lotteria e la giocata istantanea.

I numeri, le combinazioni, la scommessa da un lato, da impostare nel modo preferito. Dall’altro invece la possibilità di scoprire in pochi secondi l’esito della stessa giocata. Una situazione che ha di fatto rivoluzionato il mondo dei giochi a premi nel nostro paese e non solo. Tutto, insomma, in pochi attimi.

Le ultime notizie in merito a vincite nel nostro paese arrivano proprio grazie a concorsi Gratta e vinci. Si festeggia in una regione in particolare, la Campania, dove grazie a tre diverse giocati si è arrivati a vincere quasi 1 milione di euro. Per la precisione il bottino completo è di 700mila euro.

La vincite sono state realizzate tutte tra la provincia di Napoli e quella di Salerno. La prima si è verificata nella salernitana Sarno. Ben 500mila euro grazie ad un biglietto del concorso Gratta e vinci “Numerissimi”. Si vince poi a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, 100mila euro grazie al concorso “Super Numerissimi”. Terza vincita realizzata nella città di Napoli. Altri 100mila euro grazie al concorso “Il Miliardario”.

Gratta e vinci, la regione più fortunata di tutte: il regolamento del gioco vincente

In merito al concorso”Numerissimi”, riportiamo il regolamento completo del concorso, cosi come descritto dal sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

1. Si devono scoprire i sedici “NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di tredici cerchi dorati recanti il simbolo “€” e dall’immagine di tre cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X2”. Successivamente, in ognuna delle otto giocate contraddistinte, rispettivamente, dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”, “GIOCATA 6”, “GIOCATA 7” e “GIOCATA 8”, si devono grattare solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei “NUMERI VINCENTI”.

Per ogni giocata:

se vengono grattati tutti i numeri della giocata , cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata;

, cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata; se vengono grattati tutti i numeri della giocata – cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”- e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X2”, si vince il doppio del premio indicato nella giocata.

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00.

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 30,00 – 50,00 – 100,00 – 250,00 – 500,00 1.000,00 – 2.500,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 – 100.000,00

Gli italiani vogliono provare a vincere insomma e di questi tempi certi concorsi sembrano essere più che mai disponibili a lasciar vivere il sogno. La vincite realizzato giorno dopo giorno, danno speranza, c’è poco da fare.